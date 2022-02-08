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https://tr.sputniknews.com/20220208/rus-savas-gemileri-akdenizden-tatbikat-yapacaklari-karadenize-geciyor-1053611569.html
Rus savaş gemileri Akdeniz’den tatbikat yapacakları Karadeniz'e geçiyor
Rus savaş gemileri Akdeniz’den tatbikat yapacakları Karadeniz'e geçiyor
Rusya-NATO ilişkilerindeki kriz devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’den yola çıkan Rus Donanmasına ait altı büyük çıkarma gemisinin tatbikat... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:45+0300
2022-02-08T15:45+0300
dünya
rusya
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çanakkale
gemi
donanma
tatbikat
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akdeniz’den yola çıkan Rus Baltık Filosu ve Kuzey Filosu’nda görev alan altı büyük çıkarma gemisinin tatbikat yapacakları Karadeniz’e yöneldikleri belirtildi.Korolev, Minsk ve Kaliningrad adlı büyük çıkarma gemilerinin Çanakkale Boğazı’ndan geçtiklerine dikkat çekilen açıklamada, Pyotr Morgunov, Georgiy Pobedonosets ve Olenegorskiy Gornyak adlı çıkarma gemilerinin ise yarın Çanakkale Boğazı’ndan ve İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacakları ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı geçen cuma günü Rus Baltık Filosu ve Kuzey Filosu’nda görev alan çıkarma gemilerinin tatbikat kapsamında Suriye’nin Doğu Akdeniz'deki Tartus Limanı'na girdiklerini duyurmuştu. Tartus’ta Rusya Donanması’na ait deniz üssü bulunuyor.Dün ise Rusya Kuzey Filosu basın dairesi, Marşal Ustinov füze kruvazörünün, Amiral Kasatonov fırkateyninin ve Vitse-Admiral Kulakov büyük anti-denizaltı gemisinin Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girdiği bilgisini vermişti.Şubat başında ise geçtiğimiz aralık ayında Rusya’nın doğusundaki Vladivostok’tan uzun sefere çıkan Pasifik Filosu’na bağlı Varyag füze kruvazörünün, Amiral Tributs büyük anti-denizaltı gemisinin ve Boris Butoma büyük deniz tankerinin Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz’e giriş yaptığı bildirilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı 20 Ocak tarihinde, Rusya Donanmasının Ocak ve Şubat aylarında 140’tan fazla gemi ve yaklaşık 10 bin askerin katılacağı bir dizi tatbikat gerçekleştireceğini, Rus filolarının sorumluluğundaki tüm bölgelerde düzenlenecek manevralara Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov başkanlık ettiğini duyurmuştu.
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rusya, ukrayna, çanakkale, gemi, donanma, tatbikat

Rus savaş gemileri Akdeniz’den tatbikat yapacakları Karadeniz'e geçiyor

15:45 08.02.2022
© DHARus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Rusya-NATO ilişkilerindeki kriz devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’den yola çıkan Rus Donanmasına ait altı büyük çıkarma gemisinin tatbikat yapacakları Karadeniz’e yöneldiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akdeniz’den yola çıkan Rus Baltık Filosu ve Kuzey Filosu’nda görev alan altı büyük çıkarma gemisinin tatbikat yapacakları Karadeniz’e yöneldikleri belirtildi.
Korolev, Minsk ve Kaliningrad adlı büyük çıkarma gemilerinin Çanakkale Boğazı’ndan geçtiklerine dikkat çekilen açıklamada, Pyotr Morgunov, Georgiy Pobedonosets ve Olenegorskiy Gornyak adlı çıkarma gemilerinin ise yarın Çanakkale Boğazı’ndan ve İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacakları ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı geçen cuma günü Rus Baltık Filosu ve Kuzey Filosu’nda görev alan çıkarma gemilerinin tatbikat kapsamında Suriye’nin Doğu Akdeniz'deki Tartus Limanı'na girdiklerini duyurmuştu. Tartus’ta Rusya Donanması’na ait deniz üssü bulunuyor.
Dün ise Rusya Kuzey Filosu basın dairesi, Marşal Ustinov füze kruvazörünün, Amiral Kasatonov fırkateyninin ve Vitse-Admiral Kulakov büyük anti-denizaltı gemisinin Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girdiği bilgisini vermişti.
Şubat başında ise geçtiğimiz aralık ayında Rusya’nın doğusundaki Vladivostok’tan uzun sefere çıkan Pasifik Filosu’na bağlı Varyag füze kruvazörünün, Amiral Tributs büyük anti-denizaltı gemisinin ve Boris Butoma büyük deniz tankerinin Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz’e giriş yaptığı bildirilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı 20 Ocak tarihinde, Rusya Donanmasının Ocak ve Şubat aylarında 140’tan fazla gemi ve yaklaşık 10 bin askerin katılacağı bir dizi tatbikat gerçekleştireceğini, Rus filolarının sorumluluğundaki tüm bölgelerde düzenlenecek manevralara Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov başkanlık ettiğini duyurmuştu.
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