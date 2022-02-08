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https://tr.sputniknews.com/20220208/rus-sporcular-kayakla-atlamada-tarihteki-ilk-olimpiyat-madalyasini-kazandi-1053586169.html
Rus sporcular, kayakla atlamada tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandı
Rus sporcular, kayakla atlamada tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandı
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na katılan Rus sporcular, kayakla atlama karma takım yarışında gümüş madalya kazandı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T02:22+0300
2022-02-08T02:22+0300
spor
rusya
rusya olimpiyat komitesi (roc)
pekin olimpiyatları
madalya
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2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na katılan Rus sporcular, kayakla atlama karma takım yarışında gümüş madalya kazandı. Böylece Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) takımı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazanmış oldu.Kayakla atlama karma takım yarışında Rusya’dan katılan İrma Mahinya, Danil Sadreyev, İrina Avvakumova ve Yevgeniy Klimov, 4 deneme sonucunda 890.3 puana ulaştı. Birinciliği 1.001.5 puan alan Slovenya takımı kazanırken, Kanadalı sporcular ise 844.6 puanla 3. oldu.İlk turda Japon Sara Takanashi, Avusturyalı Daniele Iraschko-Stolz ve Alman Katharina Althaus’un yaptıkları atlamalar geçerli sayılmadı. Yarışma organizatörlerinin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre bunun nedeni, sporcuların tulumları ile belirlenmiş standartlar arasındaki uyumsuzluk oldu.Final atlamalarında Norveçli sporcular Anna Strom ve Silye Opseth’in denemeleri de aynı sorun nedeniyle geçersiz sayıldı.Rus sporcular, bu disiplinde daha önce hiç olimpiyat madalyası kazanmamıştı.Böylece Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) takımı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazanmış oldu. Altın madalya sıralamasında ise Rusya, İsveç'ten sonra ikinci.Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.4 Şubat Cuma günü başlayan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’ta sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20220207/15-yasindaki-rus-artistik-patinajci-olimpiyatlarda-dortlu-atlayis-yapan-ilk-kadin-oldu-1053563670.html
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rusya, rusya olimpiyat komitesi (roc), pekin olimpiyatları, madalya

Rus sporcular, kayakla atlamada tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandı

02:22 08.02.2022
© SputnikPekin Olimpiyatları
Pekin Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Sputnik
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2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na katılan Rus sporcular, kayakla atlama karma takım yarışında gümüş madalya kazandı.
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na katılan Rus sporcular, kayakla atlama karma takım yarışında gümüş madalya kazandı. Böylece Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) takımı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazanmış oldu.
Kayakla atlama karma takım yarışında Rusya’dan katılan İrma Mahinya, Danil Sadreyev, İrina Avvakumova ve Yevgeniy Klimov, 4 deneme sonucunda 890.3 puana ulaştı. Birinciliği 1.001.5 puan alan Slovenya takımı kazanırken, Kanadalı sporcular ise 844.6 puanla 3. oldu.
İlk turda Japon Sara Takanashi, Avusturyalı Daniele Iraschko-Stolz ve Alman Katharina Althaus’un yaptıkları atlamalar geçerli sayılmadı. Yarışma organizatörlerinin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre bunun nedeni, sporcuların tulumları ile belirlenmiş standartlar arasındaki uyumsuzluk oldu.
Final atlamalarında Norveçli sporcular Anna Strom ve Silye Opseth’in denemeleri de aynı sorun nedeniyle geçersiz sayıldı.
Rus sporcular, bu disiplinde daha önce hiç olimpiyat madalyası kazanmamıştı.
Böylece Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) takımı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazanmış oldu. Altın madalya sıralamasında ise Rusya, İsveç'ten sonra ikinci.
Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.
4 Şubat Cuma günü başlayan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’ta sona erecek.
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