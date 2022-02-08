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https://tr.sputniknews.com/20220208/sabah-yazari-barlas-herkesi-banka-soyguncusuna-benzeten-o-maskeler-anlamsizmis-1053589085.html
Sabah yazarı Barlas: Herkesi banka soyguncusuna benzeten o maskeler anlamsızmış
Sabah yazarı Barlas: Herkesi banka soyguncusuna benzeten o maskeler anlamsızmış
Sabah yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının şimdiye kadar salgın hakkında bilinenlerin yanlış olduğunu gösterdiğini... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T08:30+0300
2022-02-08T08:31+0300
politika
mehmet barlas
recep tayyip erdoğan kapısı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
maske
pcr
hulusi akar
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Barlas, 'Salgından alınan yanlış dersler' başlıklı yazısında, maskenin ve PCR testlerinin gereksiz olduğunu iddia ederek, 'salgın efsanesinin insanları korkutmaktan başka bir işe yaramadığını' söyledi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Hanım'ın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın PCR testlerinin pozitif çıkması, Kovid konusunda şimdiye kadar öğrendiklerimizin ne kadar yanlış ve eksik olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanan Barlas, şöyle devam etti: Birincisi, herkesi banka soyguncusuna benzeten o maskeler anlamsızmış.Çünkü Cumhurbaşkanı'nı kalabalıklar içinde hiç maskesiz görmedik.Ayrıca PCR testleri de çok anlamlı değilmiş. Çünkü kimse bu testleri yaptırmadan Cumhurbaşkanı'nın yanına yaklaşamıyor.Bir başka mesele de aşılar...Burada da ciddi problem var. Mesela mRNA aşısıyla virüsün bir parçası vücuda enjekte ediliyor.Bunun etkileri dışında yan etkileri de tartışmalı.Zaten aşılanma oranları yüksek olan ülkeler, vakalarda da rekor kırıyor. Bunun en güzel örneği de İsrail.Bu hastalığa karşı insanların izole edilmesi, çocukların okullarından uzaklaştırılması ayrı bir sorun.Eğer Cumhurbaşkanı topluma uygulanan kurallara tabi olsaydı ne köprü açabilirdi, ne demiryolu açabilirdi, ne de parti toplantılarına katılabilirdi.Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın katıldığı uluslararası toplantılara baktığınız zaman, salgın efsanesinin insanları korkutmaktan başka bir işe yaramadığını görürsünüz.Bu korku dünyaya da fiyatların patlaması, enerjiye anormal zamlar gelmesi şeklinde yansıdı.Günde 3 saat uyuyarak haftada 7 gün hem Türkiye'yi hem dünyayı yorulmadan dolaşan Cumhurbaşkanı'mız bu temposunu aynen sürdürecektir.Çünkü buna Türkiye'nin ve dünyanın da ihtiyacı var.Sağlık dilemek, tabii ki hepimizin içten gelen duygusu.
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mehmet barlas, recep tayyip erdoğan kapısı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, maske, pcr, hulusi akar

Sabah yazarı Barlas: Herkesi banka soyguncusuna benzeten o maskeler anlamsızmış

08:30 08.02.2022 (güncellendi: 08:31 08.02.2022)
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının şimdiye kadar salgın hakkında bilinenlerin yanlış olduğunu gösterdiğini savundu. Barlas, "Herkesi banka soyguncusuna benzeten o maskeler anlamsızmış" dedi.
Barlas, 'Salgından alınan yanlış dersler' başlıklı yazısında, maskenin ve PCR testlerinin gereksiz olduğunu iddia ederek, 'salgın efsanesinin insanları korkutmaktan başka bir işe yaramadığını' söyledi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Hanım'ın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın PCR testlerinin pozitif çıkması, Kovid konusunda şimdiye kadar öğrendiklerimizin ne kadar yanlış ve eksik olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanan Barlas, şöyle devam etti:
Birincisi, herkesi banka soyguncusuna benzeten o maskeler anlamsızmış.
Çünkü Cumhurbaşkanı'nı kalabalıklar içinde hiç maskesiz görmedik.
Ayrıca PCR testleri de çok anlamlı değilmiş. Çünkü kimse bu testleri yaptırmadan Cumhurbaşkanı'nın yanına yaklaşamıyor.

Bir başka mesele de aşılar...
Burada da ciddi problem var. Mesela mRNA aşısıyla virüsün bir parçası vücuda enjekte ediliyor.
Bunun etkileri dışında yan etkileri de tartışmalı.
Zaten aşılanma oranları yüksek olan ülkeler, vakalarda da rekor kırıyor. Bunun en güzel örneği de İsrail.
Bu hastalığa karşı insanların izole edilmesi, çocukların okullarından uzaklaştırılması ayrı bir sorun.
Eğer Cumhurbaşkanı topluma uygulanan kurallara tabi olsaydı ne köprü açabilirdi, ne demiryolu açabilirdi, ne de parti toplantılarına katılabilirdi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın katıldığı uluslararası toplantılara baktığınız zaman, salgın efsanesinin insanları korkutmaktan başka bir işe yaramadığını görürsünüz.
Bu korku dünyaya da fiyatların patlaması, enerjiye anormal zamlar gelmesi şeklinde yansıdı.
Günde 3 saat uyuyarak haftada 7 gün hem Türkiye'yi hem dünyayı yorulmadan dolaşan Cumhurbaşkanı'mız bu temposunu aynen sürdürecektir.
Çünkü buna Türkiye'nin ve dünyanın da ihtiyacı var.
Sağlık dilemek, tabii ki hepimizin içten gelen duygusu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
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