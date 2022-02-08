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Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede, 'Görev Bende' gönüllülük programını başlatıyor
Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede, 'Görev Bende' gönüllülük programını başlatıyor
Sağlık Bakanlığı, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 'Görev Bende'... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T17:10+0300
2022-02-08T17:26+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
tütün
sigara
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Program kapsamında il sağlık müdürlükleri tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliklerinde "Görev Bende" adlı gönüllülük programının duyurusu yapılacak.Program kapsamında, tütünle mücadele çalışmalarında görev almak isteyen gönüllülere etkili iletişim, tütün ürünü kullanımının zararları ve bırakmanın yararları, pasif içicilik, sigara bırakma hizmetleri gibi konularda eğitimler verilecek.Bu eğitimleri alan gönüllüler, il sağlık müdürlükleri ile iş birliği içinde oluşturdukları gruplara tütün ürünü kullanımının zararları konusunda eğitimler verecek.Ayrıca gönüllüler, tütün ürünü kullanımını bırakmak isteyenleri sigara bırakma poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yönlendirecek.Gönüllülerden, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ihlaliyle karşılaşmaları halinde ALO 184 SABİM Tütün İhbar Hattı veya Yeşil Dedektör uygulaması aracılığıyla bildirim yapmaları, sosyal medyada yapılacak çalışmalara destek vermeleri beklenecek.Tütünle mücadele gönüllülerinin yönlendirmeleri doğrultusunda tütün ürünü kullanımını bırakanlara, sigara bırakma danışma hattı ve poliklinikleri tarafından takibi sürdürülenlere ve gönüllülere 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ile 4207 sayılı kanunun kapalı alanlarla ilgili tüm hükümlerinin yürürlüğe girdiği 19 Temmuz'un yıl dönümünde çeşitli ödüller verilecek.
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sağlık bakanlığı, tütün, sigara

Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede, 'Görev Bende' gönüllülük programını başlatıyor

17:10 08.02.2022 (güncellendi: 17:26 08.02.2022)
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 'Görev Bende' gönüllülük programı başlatıyor.
Program kapsamında il sağlık müdürlükleri tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliklerinde "Görev Bende" adlı gönüllülük programının duyurusu yapılacak.
Program kapsamında, tütünle mücadele çalışmalarında görev almak isteyen gönüllülere etkili iletişim, tütün ürünü kullanımının zararları ve bırakmanın yararları, pasif içicilik, sigara bırakma hizmetleri gibi konularda eğitimler verilecek.
Bu eğitimleri alan gönüllüler, il sağlık müdürlükleri ile iş birliği içinde oluşturdukları gruplara tütün ürünü kullanımının zararları konusunda eğitimler verecek.
Ayrıca gönüllüler, tütün ürünü kullanımını bırakmak isteyenleri sigara bırakma poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yönlendirecek.
Gönüllülerden, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ihlaliyle karşılaşmaları halinde ALO 184 SABİM Tütün İhbar Hattı veya Yeşil Dedektör uygulaması aracılığıyla bildirim yapmaları, sosyal medyada yapılacak çalışmalara destek vermeleri beklenecek.
Tütünle mücadele gönüllülerinin yönlendirmeleri doğrultusunda tütün ürünü kullanımını bırakanlara, sigara bırakma danışma hattı ve poliklinikleri tarafından takibi sürdürülenlere ve gönüllülere 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ile 4207 sayılı kanunun kapalı alanlarla ilgili tüm hükümlerinin yürürlüğe girdiği 19 Temmuz'un yıl dönümünde çeşitli ödüller verilecek.
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