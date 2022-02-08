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Selde mahsur kalanları kurtaran itfaiyeci: Buna mesai deriz, çiçek toplamak için göreve çıkmıyoruz
Selde mahsur kalanları kurtaran itfaiyeci: Buna mesai deriz, çiçek toplamak için göreve çıkmıyoruz
Antalya’da akıntıya kapılan araç üzerinde mahsur kalanları sırtına alarak tek tek kurtaran itfaiye çavuşu büyük beğeni topladı. 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:12+0300
2022-02-08T13:12+0300
yaşam
türkiye
itfaiye
itfaiye ekipleri
kurtarma
yardım
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Antalya’da Boğaçayı’nda akıntıya kapılan araç üzerinde mahsur kalan kadınları sırtına alarak tek tek kurtaran itfaiye çavuşu yaşananları anlattı. 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın Çelik, “Kimisi buna kahramanlık dedi. Biz buna mesai deriz. Biz zor zamanların adamıyız. Biz buradan çiçek toplamaya çıkmıyoruz” dedi.Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Boğaçayı üzerinde Pazar günü saat 14.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; içerisinde 2'si kadın 4 kişi olan off-road aracı ile çay üzerinden geçmek isteyen sürücü Mehmet Ayne’nin kontrolünde bulunan kamyonet bir anda sulara kapıldı. Yaklaşık 7 metre sürüklenen araç suya batarak sabit kaldı. İçerisi su dolu aracın içerisinde bulunan 4 kişi aracın üzerine çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.2 kadını sırtına alarak karaya çıkardı112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıslara ekipler bir süre ulaşamadı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye çavuşu Yalçın Çelik, yaklaşık 1.5 kilometre yürüyerek şahısların olduğu alana ulaştı. Çelik, önce araç üzerinde bulunan iki kadını sırtına alarak karaya çıkardı. Daha sonra ise aracın önünde bulunan halatı kepçeye bağladı. Araç kepçe yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldı.'Vatandaşlarımızın hayatları tehlike altındaydı'Dizlerine kadar suya girerek vatandaşları kurtaran 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın Çelik, o anları şöyle anlattı: 'Biz buna mesai deriz'Mahsur kalan kişilerin hayatlarının tehlike olduğunu hissettiğini belirten Çelik, “Önce bayanları aldım. Daha sonra Konyaaltı Belediyesi kepçesi yetişti. Araçla birlikte diğerlerini de kurtardık. Biz görevimizi yaptık. Kimisi buna kahramanlık dedi. Biz buna mesai deriz. Vatandaşları en güzel şekilde yardımcı olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz zor zamanların adamıyız. Biz buradan çiçek toplamaya çıkmıyoruz. Bu tür işlere her zaman gideriz. O gün yeni doğmuş bir kediyi ölmek üzere kurtardık. İtfaiyeciliğin özünde bu var. Allah da bize yardım etti. Mesleğim ile gurur duyuyorum” diye konuştu.
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türkiye, itfaiye, itfaiye ekipleri, kurtarma, yardım

Selde mahsur kalanları kurtaran itfaiyeci: Buna mesai deriz, çiçek toplamak için göreve çıkmıyoruz

13:12 08.02.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - SUAT METİNSelde mahsur kalanları kurtaran itfaiyeci: Buna mesai deriz, çiçek toplamak için göreve çıkmıyoruz
Selde mahsur kalanları kurtaran itfaiyeci: Buna mesai deriz, çiçek toplamak için göreve çıkmıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - SUAT METİN
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Antalya’da akıntıya kapılan araç üzerinde mahsur kalanları sırtına alarak tek tek kurtaran itfaiye çavuşu büyük beğeni topladı. 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın Çelik, “Kimisi buna kahramanlık dedi. Biz buna mesai deriz. Biz zor zamanların adamıyız. Biz buradan çiçek toplamaya çıkmıyoruz” dedi.
Antalya’da Boğaçayı’nda akıntıya kapılan araç üzerinde mahsur kalan kadınları sırtına alarak tek tek kurtaran itfaiye çavuşu yaşananları anlattı. 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın Çelik, “Kimisi buna kahramanlık dedi. Biz buna mesai deriz. Biz zor zamanların adamıyız. Biz buradan çiçek toplamaya çıkmıyoruz” dedi.
Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Boğaçayı üzerinde Pazar günü saat 14.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; içerisinde 2'si kadın 4 kişi olan off-road aracı ile çay üzerinden geçmek isteyen sürücü Mehmet Ayne’nin kontrolünde bulunan kamyonet bir anda sulara kapıldı. Yaklaşık 7 metre sürüklenen araç suya batarak sabit kaldı. İçerisi su dolu aracın içerisinde bulunan 4 kişi aracın üzerine çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

2 kadını sırtına alarak karaya çıkardı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıslara ekipler bir süre ulaşamadı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye çavuşu Yalçın Çelik, yaklaşık 1.5 kilometre yürüyerek şahısların olduğu alana ulaştı. Çelik, önce araç üzerinde bulunan iki kadını sırtına alarak karaya çıkardı. Daha sonra ise aracın önünde bulunan halatı kepçeye bağladı. Araç kepçe yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldı.

'Vatandaşlarımızın hayatları tehlike altındaydı'

Dizlerine kadar suya girerek vatandaşları kurtaran 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın Çelik, o anları şöyle anlattı:
“Bize Boğaçayı içerisinde mahsur kalan araç ile ilgili ihbar geldi. Biz bu ihbara derhal olay yerine çıkış yaptık. Olay yerine vardığımızda arazi taşıtı içerisinde 4 kişinin mahsur kaldığını gördük. Biz önce Gürsu Mahallesinde giriş yaptık. Burada olay yerine uzak kaldığımızı anlayınca bu sefer Çakırlar yönünde ulaşmaya çalıştık. Boğaçayı kış şartları dolayısı ile hızlı akıyordu. Vatandaşlarımızın hayatları tehlike altındaydı. Olay yerinde bayanların hayatının daha tehlikede olduğunu düşünerek bayanları aldım. Aracımız olay yerine çok uzak kaldı. Tek başıma müdahale etmek zorundaydım. Kadınların çok korktuğunu anladım” dedi.

'Biz buna mesai deriz'

Mahsur kalan kişilerin hayatlarının tehlike olduğunu hissettiğini belirten Çelik, “Önce bayanları aldım. Daha sonra Konyaaltı Belediyesi kepçesi yetişti. Araçla birlikte diğerlerini de kurtardık. Biz görevimizi yaptık. Kimisi buna kahramanlık dedi. Biz buna mesai deriz. Vatandaşları en güzel şekilde yardımcı olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz zor zamanların adamıyız. Biz buradan çiçek toplamaya çıkmıyoruz. Bu tür işlere her zaman gideriz. O gün yeni doğmuş bir kediyi ölmek üzere kurtardık. İtfaiyeciliğin özünde bu var. Allah da bize yardım etti. Mesleğim ile gurur duyuyorum” diye konuştu.
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