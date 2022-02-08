https://tr.sputniknews.com/20220208/selvi-erdogan-kaseti-icin-irana-giden-chp-milletvekilleri-kimler-1053588955.html

Selvi: Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?

Selvi: Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2007 yılında CHP’den iki milletvekilinin “Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk’ün büstünü tekmeleyip küfrettiği bir videonun... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T08:16+0300

2022-02-08T08:16+0300

2022-02-08T08:16+0300

politika

abdulkadir selvi

recep tayyip erdoğan kapısı

kemal kılıçdaroğlu

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Hürriyet yazarı, bugünkü "Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?" başlıklı yazısında Ağrı Belediye Başkanı Savı Sayan’ın CNN Türk’te katıldığı bir canlı yayında anlattığı hikayeyi paylaştı:Bir gün, şu anda yaşıyor o iki milletvekili... Bir gün 2 milletvekiline İran’dan bir dolandırıcı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Erdoğan’ın Atatürk büstünü yerlerde tekmelediği, küfrettiği, kafasını tekmelediği o kaset bizim elimizde. Gelin size vereceğiz diyor. O iki milletvekili partinin kasasından 10 bin dolar aldılar, gittiler İran’a. İran’da üç gün uğraştılar. Adam ‘Bir 10 bin dolar daha verin’ dedi. 10 bin dolar daha verdi. O adam paraları aldıktan sonra, ‘PKK’lılar buraya geldiğinizi öğrendi, sizi öldürecekler, kaçın!’ Bunlar da bizim il başkanını aradılar, ‘Ne olursunuz bizi kurtarın, İran’da rehin kaldık.’ Ağrı İl Başkanı, devreye girdi. Oradaki ilçe başkanları devreye girdi. Gittiler ve kaça kaça geldiler İran’dan. O iki milletvekili de sağ. CHP’de milletvekiliydiler. Neyin peşine düşmüşler. Sayın Erdoğan, Atatürk’ün büstünü tekmeliyormuş. Onun görüntüleri varmış. O görüntülerle AK Parti’yi, iktidarını devirecekler.“Kulislerde İran’a giden iki CHP milletvekili olarak Bayram Meral ve Halil Tiryaki isimleri gündeme geldi” diyen Selvi, şunları yazdı:"TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı da yapan Bayram Meral o tarihlerde CHP Ankara Milletvekili’ydi. Halil Tiryaki ise Kırıkkale Milletvekili olarak Parlamento’da bulunuyordu. İddialarla ilgili olarak hem Halil Tiryaki’yi hem de Bayram Meral’i aradım.“İran’a gittim ama hatırlamıyorum”Halil Tiryaki, o tarihlerde İran’a gittiğini doğruladı ama üzerinden 15 yıl geçtiği için ne olduğunu hatırlayamadığını söyledi. “O zaman öyle bir şey oldu. İran’a gittik, geldik. Ama 15 sene oldu. Ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi.“İran’a gittim ama bu işle ilgilisi yok”O dönem CHP Ankara Milletvekili olan Bayram Meral ise, İran’a daha önce gittiğini, bu işle ilgisi olmadığını söyledi. Meral, “İran’a çok eskiden gittim. İran’a giriş çıkış yaptım. Ama bu işle ilgisi yok. Olacak iş mi?” diye konuştu.

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abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan kapısı, kemal kılıçdaroğlu