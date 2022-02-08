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İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 37 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 37 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirip dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T09:00+0300
2022-02-08T09:42+0300
türkiye
sosyal medya
gözaltı
dolandırıcılık
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya kullanıcılarının kişisel hesaplarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.Şüphelilerin, çaldıkları hesaplardan bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek, hesapta bulunan kişileri ağlarına çektikleri ve bu şekilde 27 kişinin dolandırıldığı belirlendi.13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şu ana kadar çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
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sosyal medya, gözaltı, dolandırıcılık

İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 37 gözaltı kararı

09:00 08.02.2022 (güncellendi: 09:42 08.02.2022)
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURIHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURI
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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirip dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya kullanıcılarının kişisel hesaplarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Şüphelilerin, çaldıkları hesaplardan bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek, hesapta bulunan kişileri ağlarına çektikleri ve bu şekilde 27 kişinin dolandırıldığı belirlendi.
13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şu ana kadar çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
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