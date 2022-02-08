https://tr.sputniknews.com/20220208/sosyal-medya-hesaplarini-calip-binlerce-liralik-vurgun-yapan-sebekeye-operasyon-37-gozalti-karari-1053589360.html

İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 37 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 37 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirip dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T09:00+0300

2022-02-08T09:00+0300

2022-02-08T09:42+0300

türkiye

sosyal medya

gözaltı

dolandırıcılık

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya kullanıcılarının kişisel hesaplarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.Şüphelilerin, çaldıkları hesaplardan bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek, hesapta bulunan kişileri ağlarına çektikleri ve bu şekilde 27 kişinin dolandırıldığı belirlendi.13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şu ana kadar çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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sosyal medya, gözaltı, dolandırıcılık