https://tr.sputniknews.com/20220208/sp-avrupa-merkez-bankasi-faiz-artisina-kapi-aciyor-1053631001.html

S&P: Avrupa Merkez Bankası, faiz artışına kapı açıyor

S&P: Avrupa Merkez Bankası, faiz artışına kapı açıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) mart ayından itibaren piyasaları para politikası... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T23:23+0300

2022-02-08T23:23+0300

2022-02-08T23:23+0300

ekonomi

avrupa merkez bankası (ecb)

standard & poor's

faiz artırımı

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S&P'den yapılan açıklamada, ECB'nin faiz artışına kapı açtığı aktarıldı.Açıklamada, ECB'nin mart ayından itibaren piyasaları para politikası normalleşmesi için hazırlamaya başlayabileceği kaydedildi.Bunun bankanın bir sonraki toplantısından önce gelecek yeni tahminlere ve dolayısıyla enerji fiyatlarına, kura ve ücret gelişmelerine bağlı olacağı belirtilen açıklamada, ECB'nin faizleri yükseltmeden önce net varlık alımlarını aşamalı olarak azaltmasının gerekeceği ifade edildi.Açıklamada, bankanın mevcut zamanlaması göz önüne alındığında varlık alımlarının eylülden önce tamamlanmasının pek olası olmadığı, bunun aralık ayında ilk faiz artışının önünü açacağı aktarıldı.S&P'nin açıklamasında, bilanço normalleşmesinin de zaman alacağı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-enflasyon-yakin-gelecekte-yuksek-seviyede-kalacak-1053575416.html

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avrupa merkez bankası (ecb), standard & poor's, faiz artırımı