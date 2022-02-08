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Spermini satarak 1.25 milyon TL gelir elde ettiler: 'Milky göz bebeğimiz'
Spermini satarak 1.25 milyon TL gelir elde ettiler: 'Milky göz bebeğimiz'
Malatya’da bir işletmede 2021'de 815 bin doz sperma üretimi yapılırken 870 bin doz satış gerçekleştirildi. İşletmede damızlık olarak kullanılan 1 tonluk... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T14:36+0300
2022-02-08T14:36+0300
yaşam
inek
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satış
sperm bankası
sperm
üretim
malatya
boğa
çiftlik
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Akçadağ ilçesinde, 1865'te 27 bin dönüm araziye 'Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' ismiyle kurulan ve 1928'de 'Sultansuyu Harası' adını alan işletme, 1984'ten bu yana Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürüyor.Bölgenin toprak yapısı, bitki örtüsü, su kalitesi ve iklim şartlarının, safkan Arap atlarının ırk özelliklerinin bozulmadan yetiştirilmesine imkan sağladığı işletmede, damızlık boğa da yetiştiriliyor.İşletmede, yaklaşık 80 yıldır sürdürülen 'Damızlık Boğa Islah Projesi' kapsamında yetiştirilen boğalardan yerli sperma üretimi yapılıyor.Siyah alaca, simental ve esmer cinsi boğalardan elde edilen spermalar, Sultansuyu Tarım İşletmesi laboratuvarında genetik yapılarında bulunan hastalıklardan arındırılarak satışa sunuluyor.2021'de 870 bin doz sperma satıldıİşletmede 2021'de 815 bin doz sperma üretimi yapılırken stoktaki spermalar dahil 870 bin doz satış gerçekleştirildi.İşletmede damızlık olarak kullanılan 1 tonluk simental cinsi 'Milky' isimli boğadan geçen yıl elde edilen 44 bin 500 doz spermanın tamamı alıcı bulurken, bu satıştan işletme 1 milyon 250 bin liralık rekor gelir elde etti.Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Olcay Akın, AA muhabirine, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde kurulan işletmenin ülkenin damızlık hayvan ve tohumluk ihtiyacını karşılamakla görevli olduğunu söyledi. İşletmedeki damızlık boğalardan elde edilen spermalarla suni tohumlama yapıldığını dile getiren Akın, bu anlamda Türkiye'de önemi bir konumda olduklarını ifade etti.'Boğalarımız arasında Milky rekortmenimiz'Akın, işletmede 39 baş damızlık boğayla sperma üretimi gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:İşletmelerindeki damızlık boğaların spermalarına yoğun talep olduğunu belirten Akın, bu talebi karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
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inek, gelir, satış, sperm bankası, sperm, üretim, malatya, boğa, çiftlik

Spermini satarak 1.25 milyon TL gelir elde ettiler: 'Milky göz bebeğimiz'

14:36 08.02.2022
© AASpermini satarak 1.25 milyon TL gelir elde ettiler: 'Milky göz bebeğimiz'
Spermini satarak 1.25 milyon TL gelir elde ettiler: 'Milky göz bebeğimiz' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Malatya’da bir işletmede 2021'de 815 bin doz sperma üretimi yapılırken 870 bin doz satış gerçekleştirildi. İşletmede damızlık olarak kullanılan 1 tonluk simental cinsi 'Milky' isimli boğadan geçen yıl elde edilen 44 bin 500 doz spermanın tamamı alıcı bulurken, bu satıştan işletme 1 milyon 250 bin liralık rekor gelir elde etti.
Akçadağ ilçesinde, 1865'te 27 bin dönüm araziye 'Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' ismiyle kurulan ve 1928'de 'Sultansuyu Harası' adını alan işletme, 1984'ten bu yana Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürüyor.
Bölgenin toprak yapısı, bitki örtüsü, su kalitesi ve iklim şartlarının, safkan Arap atlarının ırk özelliklerinin bozulmadan yetiştirilmesine imkan sağladığı işletmede, damızlık boğa da yetiştiriliyor.İşletmede, yaklaşık 80 yıldır sürdürülen 'Damızlık Boğa Islah Projesi' kapsamında yetiştirilen boğalardan yerli sperma üretimi yapılıyor.
Siyah alaca, simental ve esmer cinsi boğalardan elde edilen spermalar, Sultansuyu Tarım İşletmesi laboratuvarında genetik yapılarında bulunan hastalıklardan arındırılarak satışa sunuluyor.

2021'de 870 bin doz sperma satıldı

İşletmede 2021'de 815 bin doz sperma üretimi yapılırken stoktaki spermalar dahil 870 bin doz satış gerçekleştirildi.İşletmede damızlık olarak kullanılan 1 tonluk simental cinsi 'Milky' isimli boğadan geçen yıl elde edilen 44 bin 500 doz spermanın tamamı alıcı bulurken, bu satıştan işletme 1 milyon 250 bin liralık rekor gelir elde etti.
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Olcay Akın, AA muhabirine, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde kurulan işletmenin ülkenin damızlık hayvan ve tohumluk ihtiyacını karşılamakla görevli olduğunu söyledi. İşletmedeki damızlık boğalardan elde edilen spermalarla suni tohumlama yapıldığını dile getiren Akın, bu anlamda Türkiye'de önemi bir konumda olduklarını ifade etti.

'Boğalarımız arasında Milky rekortmenimiz'

Akın, işletmede 39 baş damızlık boğayla sperma üretimi gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Geçen yıl 870 bin doz satış, 815 bin doz da üretimiz var. Bunun karşılığı Türkiye'nin yurt dışından ihracat için vereceği paranın yurt içinde kalması sağlanmış oldu. Elimizdeki hayvanların ıslahının, onların et ve süt verimlerinin artırılması için bu faaliyeti yürütüyoruz. Boğalarımız arasında Milky rekortmenimiz. İşletmemizdeki laboratuvarın yıllık geliri 5 milyon 200 bin lira. Bunun 1 milyon 250 bin lirasını Milky tek başına karşıladı. Milky şu an göz bebeğimiz."
İşletmelerindeki damızlık boğaların spermalarına yoğun talep olduğunu belirten Akın, bu talebi karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
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