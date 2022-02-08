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https://tr.sputniknews.com/20220208/spotifyin-anladigi-dilden-konusacaklar-ingiliz-grup-1000-tane-30-saniyelik-sarki-yayinlayacak-1053593614.html
Spotify'ın 'anladığı dilden' konuşacaklar: İngiliz grup 1000 tane 30 saniyelik şarkı yayınlayacak
Spotify'ın 'anladığı dilden' konuşacaklar: İngiliz grup 1000 tane 30 saniyelik şarkı yayınlayacak
Spotify'ın telif ücreti ödemelerinin orantısız olduğuna dikkat çekmek isteyen indie-pop grubu The Pocket Gods yalnızca 30 saniye süren 1000 şarkıdan oluşan bir... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:27+0300
2022-02-08T11:27+0300
spotify
şarkı
the pocket gods
telif
albüm
ingiltere
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Çevrimiçi müzik dinleme platformları, buralarda müziklerini paylaşan sanatçılara çok az gelir sağlıyor. Bu platformların en ünlülerinden Spotify da sanatçılara şarkılarının dinlenme durumlarına göre 0.03 dolar- 0.0084 dolar aralığında bir para veriyor. Bu da bir şarkının 30 saniye boyunca dinlenmesi halinde yapılabiliyor. Bu durumdan şikayetçi olan bazı sanatçılar platformu boykot ederken İngiliz indie-pop grubu The Pocket Gods 'savaşmayı' tercih etti. Grubun '1000x30- Nobody Makes Money Anymore' (1000x30- Artık Kimse Para Kazanmıyor' adlı albümünde her biri yaklaşık 30 saniyelik 1000 şarkı yer alacak. iNews grubuna konuşan grup üyesi Mark Christopher Lee en uzun şarkılarının 36 saniye sürdüğünü, albümün hakkaniyetli telif hakkı ödemeleri konusunda farkındalığı artırma amacıyla hazırlandığını söyledi. Grubun ilham kaynağı da artık sanatçıların neden 3 dakikalık 10 şarkıdan oluşan albümler yaptığına anlam veremediğini, şarkıya para ödenmesi için 30 saniye dinlenmesi yetiyorsa 3 dakikalık şarkılara gerek olmadığını söyleyen müzik profesörü Mike Errico. Şarkılarını bu durumu hesaba katarak hazırlayan The Pocket Gods'ın albümü 11 Şubat Cuma günü çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220131/asiyla-ilgili-dezenformasyon-yaymaktan-boykot-kampanyasina-ugrayan-spotify-hasari-telafi-cabasinda-1053299993.html
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spotify, şarkı, the pocket gods, telif, albüm, ingiltere

Spotify'ın 'anladığı dilden' konuşacaklar: İngiliz grup 1000 tane 30 saniyelik şarkı yayınlayacak

11:27 08.02.2022
© REUTERS / Dado RuvicSpotify
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Spotify'ın telif ücreti ödemelerinin orantısız olduğuna dikkat çekmek isteyen indie-pop grubu The Pocket Gods yalnızca 30 saniye süren 1000 şarkıdan oluşan bir albüm hazırladı.
Çevrimiçi müzik dinleme platformları, buralarda müziklerini paylaşan sanatçılara çok az gelir sağlıyor. Bu platformların en ünlülerinden Spotify da sanatçılara şarkılarının dinlenme durumlarına göre 0.03 dolar- 0.0084 dolar aralığında bir para veriyor. Bu da bir şarkının 30 saniye boyunca dinlenmesi halinde yapılabiliyor.
Bu durumdan şikayetçi olan bazı sanatçılar platformu boykot ederken İngiliz indie-pop grubu The Pocket Gods 'savaşmayı' tercih etti. Grubun '1000x30- Nobody Makes Money Anymore' (1000x30- Artık Kimse Para Kazanmıyor' adlı albümünde her biri yaklaşık 30 saniyelik 1000 şarkı yer alacak.
iNews grubuna konuşan grup üyesi Mark Christopher Lee en uzun şarkılarının 36 saniye sürdüğünü, albümün hakkaniyetli telif hakkı ödemeleri konusunda farkındalığı artırma amacıyla hazırlandığını söyledi.
Grubun ilham kaynağı da artık sanatçıların neden 3 dakikalık 10 şarkıdan oluşan albümler yaptığına anlam veremediğini, şarkıya para ödenmesi için 30 saniye dinlenmesi yetiyorsa 3 dakikalık şarkılara gerek olmadığını söyleyen müzik profesörü Mike Errico.
Şarkılarını bu durumu hesaba katarak hazırlayan The Pocket Gods'ın albümü 11 Şubat Cuma günü çıkacak.
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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