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https://tr.sputniknews.com/20220208/sumela-manastirinda-cekilen-klibe-sorusturma-1053618382.html
Sümela Manastırı'nda çekilen klibe soruşturma
Sümela Manastırı'nda çekilen klibe soruşturma
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela Manastırı'nda çekilen tanıtım filmine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sümela manastırı
sümela manastırı
türkiye
trabzon
klip
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Trabzon'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'da DJ’lerden oluşan 30 kişilik ekip özel izin ile tanıtım filmi çekti.Tanıtım filminde DJ'ler yer aldı ve klipte elektronik müzik çalındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım filmi çekimine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211114/sumela-manastirini-tehdit-eden-360-tonluk-kaya-sabitleniyor-1050781950.html
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sümela manastırı, sümela manastırı, türkiye, trabzon, klip

Sümela Manastırı'nda çekilen klibe soruşturma

17:12 08.02.2022
© DHASümela Manastırı'nda tanıtım filmi
Sümela Manastırı'nda tanıtım filmi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela Manastırı'nda çekilen tanıtım filmine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
Trabzon'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'da DJ’lerden oluşan 30 kişilik ekip özel izin ile tanıtım filmi çekti.
Tanıtım filminde DJ'ler yer aldı ve klipte elektronik müzik çalındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım filmi çekimine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
Sümela Manastırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
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