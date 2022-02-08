https://tr.sputniknews.com/20220208/sumela-manastirinda-cekilen-klibe-sorusturma-1053618382.html

Sümela Manastırı'nda çekilen klibe soruşturma

Sümela Manastırı'nda çekilen klibe soruşturma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela Manastırı'nda çekilen tanıtım filmine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T17:12+0300

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türkiye

sümela manastırı

sümela manastırı

türkiye

trabzon

klip

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Trabzon'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'da DJ’lerden oluşan 30 kişilik ekip özel izin ile tanıtım filmi çekti.Tanıtım filminde DJ'ler yer aldı ve klipte elektronik müzik çalındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım filmi çekimine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211114/sumela-manastirini-tehdit-eden-360-tonluk-kaya-sabitleniyor-1050781950.html

türkiye

sümela manastırı

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sümela manastırı, sümela manastırı, türkiye, trabzon, klip