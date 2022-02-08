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https://tr.sputniknews.com/20220208/super-lig-icin-8-yayincidan-teklif--1053599054.html
Süper Lig için 8 yayıncıdan teklif
Süper Lig için 8 yayıncıdan teklif
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Aras Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası konuştu. Özdemir, yeni naklen yayın ihalesiyle ilgili... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:30+0300
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spor
süper lig
ihale
nihat özdemir
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"8'in üzerinde ihale dosyası alan var" diyen Özdemir, 2022-2023 sezonu için iyi teklifler olduğunu söyledi.Özdemir konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220204/giresunsporun-yeni-transferi-jean-pyerre-kansere-yakalandi-sozlesmesi-feshedildi-1053480204.html
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süper lig, ihale, nihat özdemir

Süper Lig için 8 yayıncıdan teklif

12:30 08.02.2022 (güncellendi: 12:35 08.02.2022)
© AASpor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Aras Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası konuştu. Özdemir, yeni naklen yayın ihalesiyle ilgili olarak "14 Şubat'ta son teklifleri alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.
"8'in üzerinde ihale dosyası alan var" diyen Özdemir, 2022-2023 sezonu için iyi teklifler olduğunu söyledi.
Özdemir konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

"İlgi iyi. İnşallah iyi bir teklif gelecek. İyi bir ihale ve yarışma olacak. Sonuçta kazanan önümüzdeki yıl başlamak üzere 3 yıl veya 5 yıl yayıncı olacak. Türk futbolunun en önemli yayın kalemlerinden bir tanesi yayın gelirleridir. Özellikle Anadolu kulüplerinin yüzde 80 geliri yayın gelirlerinden. Yayın gelirinden ne kadar çok gelir elde edersek -yalnız Süper Lig değil alt ligler de buradan paralarını alıyorlar- kulüpler o kadar çok kazanacak. Bu ihaleye önem veriyoruz. İlgi de var. İnşallah iyi bir ihale olacak. Görüşmelere açığız. Bugün bile bir sabah yayıncı geldi konuştuk. Teklifleri bekliyoruz"

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