Süper Lig için 8 yayıncıdan teklif

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Aras Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası konuştu. Özdemir, yeni naklen yayın ihalesiyle ilgili olarak "14 Şubat'ta son teklifleri alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.
"8'in üzerinde ihale dosyası alan var" diyen Özdemir, 2022-2023 sezonu için iyi teklifler olduğunu söyledi.
Özdemir konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.
"İlgi iyi. İnşallah iyi bir teklif gelecek. İyi bir ihale ve yarışma olacak. Sonuçta kazanan önümüzdeki yıl başlamak üzere 3 yıl veya 5 yıl yayıncı olacak. Türk futbolunun en önemli yayın kalemlerinden bir tanesi yayın gelirleridir. Özellikle Anadolu kulüplerinin yüzde 80 geliri yayın gelirlerinden. Yayın gelirinden ne kadar çok gelir elde edersek -yalnız Süper Lig değil alt ligler de buradan paralarını alıyorlar- kulüpler o kadar çok kazanacak. Bu ihaleye önem veriyoruz. İlgi de var. İnşallah iyi bir ihale olacak. Görüşmelere açığız. Bugün bile bir sabah yayıncı geldi konuştuk. Teklifleri bekliyoruz"