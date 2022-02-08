https://tr.sputniknews.com/20220208/super-ligden-3-kulup-ve-2-futbolcu-pfdkye-sevk-edildi-1053626568.html

Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T21:41+0300

2022-02-08T21:41+0300

2022-02-08T21:40+0300

süper lig

futbolcu

pfdk

kulüp

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

beşiktaş

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TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki bazı ihlalleri görüştüğü bildirildi.Buna göre Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderildi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle Disiplin Kuruluna yollandı.Göztepe, Altay derbisinde merdiven boşluklarına taraftar alması, Çaykur Rizespor ise Adana Demirspor karşılaşmasında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare ile Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart gören Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juanfran, kural dışı hareketleri dolayısıyla disipline verildi.Galatasaray mücadelesinde ihraç edilen Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.Spor Toto 1. Lig'den sevklerSpor Toto 1. Lig kulüpleri Tuzlaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, PFDK'ye sevk edildi.Tuzlaspor, Balıkesirspor maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor da usulsüz seyirci alınması nedeniyle disipline verildi.Erzurum temsilcisinin savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, sportmenliğe ve talimatlara aykırı hareketleri, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Aaron Tshibola da kural dışı hareketinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/fenerbahce-ve-trabzonspor-pfdkye-sevk-edildi-1053578074.html

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