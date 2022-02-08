https://tr.sputniknews.com/20220208/svr-abd-suriyedeki-uyuyan-hucreleri-rus-askerlere-karsi-kullanmayi-planliyor-1053629195.html

SVR: ABD, Suriye'deki uyuyan hücreleri Rus askerlere karşı kullanmayı planlıyor

SVR: ABD, Suriye'deki uyuyan hücreleri Rus askerlere karşı kullanmayı planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD istihbaratının Suriye'nin Şam ve Lazkiye kentindeki uyuyan hücreleri Rusya, Suriye ve İran askerlerine saldırı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T22:50+0300

2022-02-08T22:50+0300

2022-02-08T22:50+0300

dünya

rusya dış istihbarat servisi (svr)

abd

şam

rusya

hücre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104055/43/1040554387_0:68:1010:636_1920x0_80_0_0_6e4393a81494401f6d5e91010109d72a.jpg

SVR'den yapılan açıklamada, "ABD istihbarat servisleri, Şam ve yakınındaki bölge ile Lazkiye vilayetindeki aşırıcıların uyuyan hücrelerini Suriye'nin güvenlik yapılarının personeline ve ayrıca Rusya ve İran askerlerine karşı nokta atışı eylemler gerçekleştirmeye yönlendirmeyi planlıyor" dendi."SVR'ye gelen bilgi, ABD yönetiminin Suriye topraklarındaki Amerikan varlığını koruma ve bu ülkede istikrarın sağlanmasına izin vermeme arzusunu koruduğunu ortaya koyuyor" diye devam eden SVR, Washington'un Suriye toplumundaki protestocu eğilimleri tetiklemeye yönelik Arapça sosyal ağları da kapsayacak büyük bir medya kampanyası başlatma niyetinde olduğunun altını çizdi.ABD'nin hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi için ülkedeki zorlu sosyo-ekonomik durumu kullanmayı ve gösteriler sırasında kolluk kuvvetlerini sivillere karşı güç kullanmaya kışkırtmayı planladığını aktaran SVR, "ABD'liler, Suriye'de hedeflerine ulaşmak için sözde silahlı muhalefet, özdeyse radikal cihatçı gruplarla kurduğu yakın temasları aktif şekilde uygulamaya koyuyor" diye vurguladı.

şam

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya dış istihbarat servisi (svr), abd, şam, rusya, hücre