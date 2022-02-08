https://tr.sputniknews.com/20220208/svr-abd-suriyedeki-uyuyan-hucreleri-rus-askerlere-karsi-kullanmayi-planliyor-1053629195.html
SVR: ABD, Suriye'deki uyuyan hücreleri Rus askerlere karşı kullanmayı planlıyor
SVR: ABD, Suriye'deki uyuyan hücreleri Rus askerlere karşı kullanmayı planlıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD istihbaratının Suriye'nin Şam ve Lazkiye kentindeki uyuyan hücreleri Rusya, Suriye ve İran askerlerine saldırı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:50+0300
2022-02-08T22:50+0300
2022-02-08T22:50+0300
dünya
rusya dış istihbarat servisi (svr)
abd
şam
rusya
hücre
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SVR'den yapılan açıklamada, "ABD istihbarat servisleri, Şam ve yakınındaki bölge ile Lazkiye vilayetindeki aşırıcıların uyuyan hücrelerini Suriye'nin güvenlik yapılarının personeline ve ayrıca Rusya ve İran askerlerine karşı nokta atışı eylemler gerçekleştirmeye yönlendirmeyi planlıyor" dendi."SVR'ye gelen bilgi, ABD yönetiminin Suriye topraklarındaki Amerikan varlığını koruma ve bu ülkede istikrarın sağlanmasına izin vermeme arzusunu koruduğunu ortaya koyuyor" diye devam eden SVR, Washington'un Suriye toplumundaki protestocu eğilimleri tetiklemeye yönelik Arapça sosyal ağları da kapsayacak büyük bir medya kampanyası başlatma niyetinde olduğunun altını çizdi.ABD'nin hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi için ülkedeki zorlu sosyo-ekonomik durumu kullanmayı ve gösteriler sırasında kolluk kuvvetlerini sivillere karşı güç kullanmaya kışkırtmayı planladığını aktaran SVR, "ABD'liler, Suriye'de hedeflerine ulaşmak için sözde silahlı muhalefet, özdeyse radikal cihatçı gruplarla kurduğu yakın temasları aktif şekilde uygulamaya koyuyor" diye vurguladı.
şam
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rusya dış istihbarat servisi (svr), abd, şam, rusya, hücre
SVR: ABD, Suriye'deki uyuyan hücreleri Rus askerlere karşı kullanmayı planlıyor
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD istihbaratının Suriye'nin Şam ve Lazkiye kentindeki uyuyan hücreleri Rusya, Suriye ve İran askerlerine saldırı düzenlemek için kullanmayı planladığını açıkladı.
SVR'den yapılan açıklamada, "ABD istihbarat servisleri, Şam ve yakınındaki bölge ile Lazkiye vilayetindeki aşırıcıların uyuyan hücrelerini Suriye'nin güvenlik yapılarının personeline ve ayrıca Rusya ve İran askerlerine karşı nokta atışı eylemler gerçekleştirmeye yönlendirmeyi planlıyor" dendi.
"SVR'ye gelen bilgi, ABD yönetiminin Suriye topraklarındaki Amerikan varlığını koruma ve bu ülkede istikrarın sağlanmasına izin vermeme arzusunu koruduğunu ortaya koyuyor" diye devam eden SVR, Washington'un Suriye toplumundaki protestocu eğilimleri tetiklemeye yönelik Arapça sosyal ağları da kapsayacak büyük bir medya kampanyası başlatma niyetinde olduğunun altını çizdi.
ABD'nin hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi için ülkedeki zorlu sosyo-ekonomik durumu kullanmayı ve gösteriler sırasında kolluk kuvvetlerini sivillere karşı güç kullanmaya kışkırtmayı planladığını aktaran SVR, "ABD'liler, Suriye'de hedeflerine ulaşmak için sözde silahlı muhalefet, özdeyse radikal cihatçı gruplarla kurduğu yakın temasları aktif şekilde uygulamaya koyuyor" diye vurguladı.