https://tr.sputniknews.com/20220208/tanju-ozcandan-erken-secim-iddiasi-insallah-muhalefet-hayir-demez-1053597504.html

Tanju Özcan, önerisini açıkladı: 11 vekil istifa ederse ara erken seçime gidilir

Tanju Özcan, önerisini açıkladı: 11 vekil istifa ederse ara erken seçime gidilir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter'dan duyurduğu 'erken seçim' önerisini açıkladı. Özcan, "11 vekil istifa ederse ara erken seçime gidilir" dedi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:01+0300

2022-02-08T12:01+0300

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politika

tanju özcan

bolu

erken seçim

seçim

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Bolu Belediye Başkanı Özcan, saat 12.00’de AK Parti iktidarını erken seçime götürecek bir öneri yapacağını açıklamış ve "Bu gün saat 12:00 de Türkiye’yi aydınlığa çıkartacak... Ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım... İnşallah muhalefet hayır demez" demişti. Özcan, 11 milletvekilinin istifası durumunda ara seçime gidileceğini savundu ve "Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır" dedi. Özcan, "Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki, milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır" dedi.Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir gibi illerde 11 muhalif milletvekilinin istifa edebileceğini belirten Özcan, halkın hayat pahalılığına tahammülünün kalmadığı bir dönemde bu istifaların muhalefetin görevi olduğunu söyledi.

bolu

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tanju özcan, bolu, erken seçim, seçim