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Telegraph: Almanya ve ABD, Kuzey Akım-2 konusunda görüş ayrılığına düştü
Telegraph: Almanya ve ABD, Kuzey Akım-2 konusunda görüş ayrılığına düştü
İngiliz Telegraph gazetesi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden’in Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:05+0300
2022-02-08T23:05+0300
politika
abd
almanya
joe biden
olaf scholz
kuzey akım-2
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Nick Allen imzalı haberde, “Sayın Scholz, ‘NATO birliktir’ demenin bir düzine farklı yolunu buldu, ama Ukrayna geriliminin tırmanması durumunda Rus doğalgaz boru hattını keseceğine söz veren Biden’ı tek bir kez olsun alenen desteklemedi” ifadesine yer verildi.Alman liderinin, Rusya’ya yaptırımlar bağlamında Kuzey Akım-2’den bahsetmesi talep edildiğinde, 'sinirli göründüğünü ve gözlerini devirdiğini' yazan Allen, Almanya’nın ABD’yle aynı dalgada olmadığını ve görüş ayrılığının, son ortak basın toplantısından sonra büyüyebileceği tahmininde bulundu.Haberde, “Biden açıkça boru hattını sonlandıracağına söz verdi, Scholz’un da aynı şeyi söylememesi için hiçbir neden yoktu. Tabii eğer mevkidaşıyla aynı fikirde değilse” dendi.
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abd, almanya, joe biden, olaf scholz, kuzey akım-2

Telegraph: Almanya ve ABD, Kuzey Akım-2 konusunda görüş ayrılığına düştü

23:05 08.02.2022
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIOlaf Scholz ve Joe Biden
Olaf Scholz ve Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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İngiliz Telegraph gazetesi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden’in Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü belirtti.
Nick Allen imzalı haberde, “Sayın Scholz, ‘NATO birliktir’ demenin bir düzine farklı yolunu buldu, ama Ukrayna geriliminin tırmanması durumunda Rus doğalgaz boru hattını keseceğine söz veren Biden’ı tek bir kez olsun alenen desteklemedi” ifadesine yer verildi.
Alman liderinin, Rusya’ya yaptırımlar bağlamında Kuzey Akım-2’den bahsetmesi talep edildiğinde, 'sinirli göründüğünü ve gözlerini devirdiğini' yazan Allen, Almanya’nın ABD’yle aynı dalgada olmadığını ve görüş ayrılığının, son ortak basın toplantısından sonra büyüyebileceği tahmininde bulundu.
Haberde, “Biden açıkça boru hattını sonlandıracağına söz verdi, Scholz’un da aynı şeyi söylememesi için hiçbir neden yoktu. Tabii eğer mevkidaşıyla aynı fikirde değilse” dendi.
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