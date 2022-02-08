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Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silüeti
Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silüeti
'Kont Drakula’nın 15. yüzyılda esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti dikkat çekiyor. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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tokat, kont drakula, insan

Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silüeti

14:15 08.02.2022 (güncellendi: 14:21 08.02.2022)
© İHATesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti
Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA
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'Kont Drakula’nın 15. yüzyılda esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti dikkat çekiyor.
© İHARoma döneminde yol güvenliğinin sağlanması için kurulan Tokat Kalesi, gizli geçitleri ve yeni yeni ortaya çıkan diğer özellikleri ile gizemlerle dolu. Osmanlı Devleti zamanında Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3. Vlad'ın 15. yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen insan silueti şaşkınlığa neden oluyor. Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silueti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor.
Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Roma döneminde yol güvenliğinin sağlanması için kurulan Tokat Kalesi, gizli geçitleri ve yeni yeni ortaya çıkan diğer özellikleri ile gizemlerle dolu. Osmanlı Devleti zamanında Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3. Vlad'ın 15. yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen insan silueti şaşkınlığa neden oluyor. Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silueti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor.
© İHABurnu, ağzı ve çenesi ile sırt üstü yatan bir insanı andıran görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.
Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Burnu, ağzı ve çenesi ile sırt üstü yatan bir insanı andıran görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.
© İHATokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi kaledeki insan yüzü siluetinin yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edildiğini söyledi.
Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi kaledeki insan yüzü siluetinin yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edildiğini söyledi.
© İHAKaya parçalarının oluşturduğu insan siluetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silueti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan siluetini ortaya çıkaracağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak” dedi.
Tesadüfen fark edildi: ‘Kont Drakula’nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kaya parçalarının oluşturduğu insan siluetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silueti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan siluetini ortaya çıkaracağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak” dedi.
© İHAKaledeki gizemli yüzü evliyaya benzeten vatandaşların yanı sıra eşsiz tabiat olayının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirenler de oldu.
Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Kaledeki gizemli yüzü evliyaya benzeten vatandaşların yanı sıra eşsiz tabiat olayının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirenler de oldu.
1/5
© İHA
Roma döneminde yol güvenliğinin sağlanması için kurulan Tokat Kalesi, gizli geçitleri ve yeni yeni ortaya çıkan diğer özellikleri ile gizemlerle dolu. Osmanlı Devleti zamanında Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3. Vlad'ın 15. yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen insan silueti şaşkınlığa neden oluyor. Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silueti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor.
2/5
© İHA
Burnu, ağzı ve çenesi ile sırt üstü yatan bir insanı andıran görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.
3/5
© İHA
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi kaledeki insan yüzü siluetinin yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edildiğini söyledi.
4/5
© İHA
Kaya parçalarının oluşturduğu insan siluetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silueti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan siluetini ortaya çıkaracağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak” dedi.
5/5
© İHA
Kaledeki gizemli yüzü evliyaya benzeten vatandaşların yanı sıra eşsiz tabiat olayının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirenler de oldu.
Kont Drakula'nın Tokat'ta esir tutulduğu kale turizme kazandırılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
MULTİMEDYA
Kont Drakula'nın Tokat Kalesi'nde esir tutulduğu zindanlar canlandırılacak, mumya heykeli yapılacak
20 Ocak, 17:04
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