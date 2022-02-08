Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silüeti

© İHA Roma döneminde yol güvenliğinin sağlanması için kurulan Tokat Kalesi, gizli geçitleri ve yeni yeni ortaya çıkan diğer özellikleri ile gizemlerle dolu. Osmanlı Devleti zamanında Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3. Vlad'ın 15. yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen insan silueti şaşkınlığa neden oluyor. Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silueti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor.