https://tr.sputniknews.com/20220208/tobb-baskani-hisarciklioglundan-elektrik-fiyatlarinda-indirim-cagrisi-1053610634.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T15:30+0300

2022-02-08T15:30+0300

2022-02-08T15:30+0300

ekonomi

tobb

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

rifat hisarcıklıoğlu

açıklama

zam

fiyat

iş

iş insanı

şikayet

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Elektrik faturalarındaki artış konusunda Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen 'yeni adım' açıklamasının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu indirim çağrısı yaptı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikâyet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını açıklamıştı.

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