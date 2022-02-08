https://tr.sputniknews.com/20220208/tobb-baskani-hisarciklioglundan-elektrik-fiyatlarinda-indirim-cagrisi-1053610634.html
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:30+0300
2022-02-08T15:30+0300
2022-02-08T15:30+0300
ekonomi
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
rifat hisarcıklıoğlu
açıklama
zam
fiyat
iş
iş insanı
şikayet
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Elektrik faturalarındaki artış konusunda Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen 'yeni adım' açıklamasının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu indirim çağrısı yaptı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikâyet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını açıklamıştı.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.
Elektrik faturalarındaki artış konusunda Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen 'yeni adım' açıklamasının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu indirim çağrısı yaptı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikâyet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını açıklamıştı.