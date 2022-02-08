TOBB'dan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı

Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü @ikalin1’ın açıklamaları olumlu bir gelişme.

Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması.