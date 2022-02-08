Tüm zamanların ve ulusların en kötü tankı ABD basınına konu oldu

Köşe yazarı Brent Eastwood, 19FortyFive sitesi için kaleme aldığı makalede Yeni Zelanda’da tasarlanıp üretilen Bob Sample tankını, tüm zamanların en kötü tankı olarak nitelendirdi.Eastwood, “Küçük bir Caterpillar traktör düşünün. Ardından onu ince, oluklu çelik sacla kaplayın ve üzerine altı hafif makineli tüfek takın. Bunu yaparken çizim kullanmayın, sadece yapın. Elde edeceğiniz şey, tarihin en kötü tankıdır” ifadelerini kullandı.Bu araç için ‘tekerlekli cehennem’ ifadesinin en uygun olacağını ifade eden Eastwood, okurlara, “Tank hendeklerden geçerken devriliyordu. Top, titreşimlerden dolayı tutukluk yapıyordu ve bu nedenle yalnızca sabit konumda ateş etmesi mümkündü. Tank ayrıca sadece vites değiştirmek için de duruyordu. Ayrıca kulesinde kapak da yoktu” vurgusunu yaptı.Bob Semple tankı, İkinci Dünya Savaşı sırasında olası bir Japon işgali tehdidi nedeniyle Yeni Zelanda Bayındırlık Bakanı Bob Semple tarafından tasarlanmıştı. Yapımında iasi olarak Caterpillar D8 paletli traktör kullanılmıştı. Toplamda üretilen üç adet tank, medya ve halk tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı ve alay konusu olmuştu.
ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesinde yayınlanan bir makalede, Yeni Zelanda’da tasarlanıp üretilen Bob Semple tankı, tarihin en kötü tankı olarak tanımlandı.
Köşe yazarı Brent Eastwood, 19FortyFive sitesi için kaleme aldığı makalede Yeni Zelanda’da tasarlanıp üretilen Bob Sample tankını, tüm zamanların en kötü tankı olarak nitelendirdi.
Eastwood, “Küçük bir Caterpillar traktör düşünün. Ardından onu ince, oluklu çelik sacla kaplayın ve üzerine altı hafif makineli tüfek takın. Bunu yaparken çizim kullanmayın, sadece yapın. Elde edeceğiniz şey, tarihin en kötü tankıdır” ifadelerini kullandı.
Bu araç için ‘tekerlekli cehennem’ ifadesinin en uygun olacağını ifade eden Eastwood, okurlara, “Tank hendeklerden geçerken devriliyordu. Top, titreşimlerden dolayı tutukluk yapıyordu ve bu nedenle yalnızca sabit konumda ateş etmesi mümkündü. Tank ayrıca sadece vites değiştirmek için de duruyordu. Ayrıca kulesinde kapak da yoktu” vurgusunu yaptı.
Bob Semple tankı, İkinci Dünya Savaşı sırasında olası bir Japon işgali tehdidi nedeniyle Yeni Zelanda Bayındırlık Bakanı Bob Semple tarafından tasarlanmıştı. Yapımında iasi olarak Caterpillar D8 paletli traktör kullanılmıştı. Toplamda üretilen üç adet tank, medya ve halk tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı ve alay konusu olmuştu.