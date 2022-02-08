https://tr.sputniknews.com/20220208/tum-zamanlarin-ve-uluslarin-en-kotu-tanki-abd-basinina-konu-oldu-1053587341.html

Tüm zamanların ve ulusların en kötü tankı ABD basınına konu oldu

Tüm zamanların ve ulusların en kötü tankı ABD basınına konu oldu

ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesinde yayınlanan bir makalede, Yeni Zelanda’da tasarlanıp üretilen Bob Semple tankı, tarihin en kötü tankı olarak... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T05:16+0300

2022-02-08T05:16+0300

2022-02-08T05:16+0300

savunma

yeni zelanda

tank

bob sample

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053587312_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f208625e53cb2f7b71671af505b63f40.jpg

Köşe yazarı Brent Eastwood, 19FortyFive sitesi için kaleme aldığı makalede Yeni Zelanda’da tasarlanıp üretilen Bob Sample tankını, tüm zamanların en kötü tankı olarak nitelendirdi.Eastwood, “Küçük bir Caterpillar traktör düşünün. Ardından onu ince, oluklu çelik sacla kaplayın ve üzerine altı hafif makineli tüfek takın. Bunu yaparken çizim kullanmayın, sadece yapın. Elde edeceğiniz şey, tarihin en kötü tankıdır” ifadelerini kullandı.Bu araç için ‘tekerlekli cehennem’ ifadesinin en uygun olacağını ifade eden Eastwood, okurlara, “Tank hendeklerden geçerken devriliyordu. Top, titreşimlerden dolayı tutukluk yapıyordu ve bu nedenle yalnızca sabit konumda ateş etmesi mümkündü. Tank ayrıca sadece vites değiştirmek için de duruyordu. Ayrıca kulesinde kapak da yoktu” vurgusunu yaptı.Bob Semple tankı, İkinci Dünya Savaşı sırasında olası bir Japon işgali tehdidi nedeniyle Yeni Zelanda Bayındırlık Bakanı Bob Semple tarafından tasarlanmıştı. Yapımında iasi olarak Caterpillar D8 paletli traktör kullanılmıştı. Toplamda üretilen üç adet tank, medya ve halk tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı ve alay konusu olmuştu.

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yeni zelanda, tank, bob sample