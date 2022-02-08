https://tr.sputniknews.com/20220208/tunc-soyerden-hukumete-cagri-elektrik-zammi-bel-bukuyor-harekete-gecin-1053600590.html

Tunç Soyer'den hükümete çağrı: Elektrik zammı bel büküyor, harekete geçin

Tunç Soyer'den hükümete çağrı: Elektrik zammı bel büküyor, harekete geçin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, elektrik zammının vatandaşların belini büktüğünü belirterek hükümete çağrı yaptı. Soyer, "İzmir ve İzmirliler... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:41+0300

2022-02-08T12:41+0300

2022-02-08T12:41+0300

ekonomi

tunç soyer

açıklama

fatura

çağrı

kriz

elektrik

zam

doğalgaz

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Yeni yılla birlikte doğalgaza yüzde 25, elektriğe ise yüzde 50 zam geldi. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda ise fiyatlandırma yüzde 125 arttı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, artan elektrik fiyatları karşısında iktidara harekete geçme çağrısı yaptı.Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/atso-yetkilisi-kirasi-25-bin-olan-esnaf-70-bin-tl-elektrik-faturasi-gelince-isci-cikartmak-zorunda-1053593995.html

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tunç soyer, açıklama, fatura, çağrı, kriz, elektrik, zam, doğalgaz