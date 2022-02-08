https://tr.sputniknews.com/20220208/tunc-soyerden-hukumete-cagri-elektrik-zammi-bel-bukuyor-harekete-gecin-1053600590.html
Tunç Soyer'den hükümete çağrı: Elektrik zammı bel büküyor, harekete geçin
Tunç Soyer'den hükümete çağrı: Elektrik zammı bel büküyor, harekete geçin
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, elektrik zammının vatandaşların belini büktüğünü belirterek hükümete çağrı yaptı. Soyer, "İzmir ve İzmirliler... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:41+0300
2022-02-08T12:41+0300
2022-02-08T12:41+0300
ekonomi
tunç soyer
açıklama
fatura
çağrı
kriz
elektrik
zam
doğalgaz
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Yeni yılla birlikte doğalgaza yüzde 25, elektriğe ise yüzde 50 zam geldi. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda ise fiyatlandırma yüzde 125 arttı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, artan elektrik fiyatları karşısında iktidara harekete geçme çağrısı yaptı.Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/atso-yetkilisi-kirasi-25-bin-olan-esnaf-70-bin-tl-elektrik-faturasi-gelince-isci-cikartmak-zorunda-1053593995.html
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tunç soyer, açıklama, fatura, çağrı, kriz, elektrik, zam, doğalgaz
Tunç Soyer'den hükümete çağrı: Elektrik zammı bel büküyor, harekete geçin
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, elektrik zammının vatandaşların belini büktüğünü belirterek hükümete çağrı yaptı. Soyer, "İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Harekete geçin" dedi.
Yeni yılla birlikte doğalgaza yüzde 25, elektriğe ise yüzde 50 zam geldi. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda ise fiyatlandırma yüzde 125 arttı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, artan elektrik fiyatları karşısında iktidara harekete geçme çağrısı yaptı.
Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin" ifadesini kullandı.