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https://tr.sputniknews.com/20220208/turgay-guler-insanlara-kuru-fasulye-dagitilsin-herkes-kendi-gazini-uretsin-1053588244.html
Turgay Güler: İnsanlara kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını üretsin
Turgay Güler: İnsanlara kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını üretsin
Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan gazeteci Turgay Güler, doğal gaz ve elektrik faturalarının pahalılığı tartışılırken 'Vatandaşa kuru... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T07:05+0300
2022-02-08T07:05+0300
türkiye
turgay güler
kuru fasulye
doğalgaz
ahmet hakan
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Elektrik fiyatlarındaki artış tartışmalara neden olurken Türkiye'nin farklı şehirlerinde yüksek faturalar nedeniyle protestolar düzenleniyor. Devlet kurumlarının özelleştirmesiyle sermayenin eline geçen elektrik şirketleri, zamlar ve yüksek faturalar, CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında konuşuldu.Programa Turgay Güler, Hakan Bayrakçı, Bedri Baykam ve Zafer Şahin katıldı.Zamlara ilişkin yorum yapan Bedri Baykam, "Elektrik devletin kontrolünde daha insaflı dağıtılamaz mı, bu özelleştirmeler geri alınamaz mı?" dedi.Baykam'ın sözleri üzerine Takvim Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Zafer Şahin, "Allah aşkına nükleer yapmayalım, HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız?" diye karşılık verdi.Gazeteci Turgay Güler ise yorumuyla tepki çekti. Güler'in "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" sözleri kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Güler'e tepki gösterdi.
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turgay güler, kuru fasulye, doğalgaz, ahmet hakan

Turgay Güler: İnsanlara kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını üretsin

07:05 08.02.2022
© DHATurgay Güler
Turgay Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan gazeteci Turgay Güler, doğal gaz ve elektrik faturalarının pahalılığı tartışılırken 'Vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını kendi çıkarsın' sözleri gündem oldu.
Elektrik fiyatlarındaki artış tartışmalara neden olurken Türkiye'nin farklı şehirlerinde yüksek faturalar nedeniyle protestolar düzenleniyor.
Devlet kurumlarının özelleştirmesiyle sermayenin eline geçen elektrik şirketleri, zamlar ve yüksek faturalar, CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında konuşuldu.
Programa Turgay Güler, Hakan Bayrakçı, Bedri Baykam ve Zafer Şahin katıldı.
Zamlara ilişkin yorum yapan Bedri Baykam, "Elektrik devletin kontrolünde daha insaflı dağıtılamaz mı, bu özelleştirmeler geri alınamaz mı?" dedi.
Baykam'ın sözleri üzerine Takvim Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Zafer Şahin, "Allah aşkına nükleer yapmayalım, HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız?" diye karşılık verdi.
Gazeteci Turgay Güler ise yorumuyla tepki çekti. Güler'in "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" sözleri kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Güler'e tepki gösterdi.
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