Michigan’da 22 yaşındaki Justine Johnson, üç yaşına giren Sutton Mosser isimli kızını doğum gününden iki gün sonra birkaç kez bıçakladı. Johnson daha sonra bebeğin cesedini bir çöp torbası içinde sokağa bıraktı.Yakalanmasının ardından Johnson, soruşturmacılara kızını öldürmeden önce intihar etmeye çalıştığını da söyledi.NY Post'un aktardığına göre, soruşturmacı Ryan Eberline, “Bana Sutton’ın başına gelenler yaşandığı sırada neler olduğuna dair ayrıntıları hatırlamadığını, eroin yoksunluğu ve yaklaşık iki haftadır uyumaması nedeniyle halüsinasyon gördüğünü söyledi” dedi.Eberline, genç kadının televizyondan kızını öldürmesi gerektiği, aksi takdirde kendisinin öldürüleceği yönünde talimat aldığını ifade etti.Eberline, “Televizyonda bunları söyleyen Sünger Bob’muş. Kızına bunu yapmazsa onu öldüreceklermiş. Johnson, ölmekten korktuğunu ve aklını yitirmiş olduğunu söyledi” dedi.Mahkemede dava boyunca ağladığı da aktarılan genç kadına, cinayet ve birinci dereceden çocuk istismarı suçlaması yöneltildi.
ABD’nin Michigan eyaletinde 22 yaşındaki bir anne, yoksunluk çektiğini ve üç yaşındaki kızını Sünger Bob istediği için öldürdüğünü söyledi.
Michigan’da 22 yaşındaki Justine Johnson, üç yaşına giren Sutton Mosser isimli kızını doğum gününden iki gün sonra birkaç kez bıçakladı. Johnson daha sonra bebeğin cesedini bir çöp torbası içinde sokağa bıraktı.
Yakalanmasının ardından Johnson, soruşturmacılara kızını öldürmeden önce intihar etmeye çalıştığını da söyledi.
NY Post'un aktardığına göre, soruşturmacı Ryan Eberline, “Bana Sutton’ın başına gelenler yaşandığı sırada neler olduğuna dair ayrıntıları hatırlamadığını, eroin yoksunluğu ve yaklaşık iki haftadır uyumaması nedeniyle halüsinasyon gördüğünü söyledi” dedi.
Eberline, genç kadının televizyondan kızını öldürmesi gerektiği, aksi takdirde kendisinin öldürüleceği yönünde talimat aldığını ifade etti.
Eberline, “Televizyonda bunları söyleyen Sünger Bob’muş. Kızına bunu yapmazsa onu öldüreceklermiş. Johnson, ölmekten korktuğunu ve aklını yitirmiş olduğunu söyledi” dedi.
Mahkemede dava boyunca ağladığı da aktarılan genç kadına, cinayet ve birinci dereceden çocuk istismarı suçlaması yöneltildi.