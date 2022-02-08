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Üsküdar'daki binada yaşanan patlama anı kamerada
Üsküdar'daki binada yaşanan patlama anı kamerada
Üsküdar'da 5 katlı binada dün meydana gelen doğalgaz patlaması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:46+0300
2022-02-08T12:46+0300
2022-02-08T12:46+0300
türkiye
üsküdar
patlama
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Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/bakan-kurum-uskudardaki-patlamada-evi-zarar-gorenlere-kira-yardimi-yapilacak-1053583383.html
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üsküdar, patlama
Üsküdar'daki binada yaşanan patlama anı kamerada Abone ol
Üsküdar'da 5 katlı binada dün meydana gelen doğalgaz patlaması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.
4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.