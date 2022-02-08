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https://tr.sputniknews.com/20220208/vaka-sayisi-tekrar-110-binin-uzerinde-241-kisi-hayatini-kaybetti-1053623955.html
Vaka sayısı tekrar 110 binin üzerinde: 241 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayısı tekrar 110 binin üzerinde: 241 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T19:51+0300
2022-02-08T20:01+0300
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı.Buna göre son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
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koronavirüs

Vaka sayısı tekrar 110 binin üzerinde: 241 kişi hayatını kaybetti

19:51 08.02.2022 (güncellendi: 20:01 08.02.2022)
© AATürkiye, koronavirüs, yoğun bakım
Türkiye, koronavirüs, yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık yüzde 88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır.
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