Vaka sayısı tekrar 110 binin üzerinde: 241 kişi hayatını kaybetti

Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık yüzde 88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır.