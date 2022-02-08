Van kedilerine çiftleşme için özel oda, özel müzikli ortam

© DHA Kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanların bu dönemi daha sakin geçirmesi için müzik dinlettiklerini belirten Atabayır, "Umarım bu yıl daha kaliteli ve daha çok kedi elde edeceğiz. Van kedileri çok cana yakın kedilerdirler. Gelen konuklar da onları gelip sevebiliyorlar. Bu dönemde ekstra yaptığımız şeyler inci kefali veriyoruz, ayrıca vitamin desteklerini almalarını sağlıyoruz" dedi.