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Van kedilerine çiftleşme için özel oda, özel müzikli ortam
Van kedilerine çiftleşme için özel oda, özel müzikli ortam
Van kedileri için kurulan Van Kedi Villası'nda çiftleşecek kediler için özel odalar hazırlandı. Kızgınlık dönemine giren kediler için sakinleştirici... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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Van kedilerine çiftleşme için özel oda, özel müzikli ortam

13:24 08.02.2022
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Van kedileri için kurulan Van Kedi Villası'nda çiftleşecek kediler için özel odalar hazırlandı. Kızgınlık dönemine giren kediler için sakinleştirici müziklerden oluşan bir repertuvar hazırlandı.
© DHANesli koruma altında bulunan Van kedileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulan Van Kedi Villası'nda çiftleşme dönemi başladı.
Nesli koruma altında bulunan Van kedileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulan Van Kedi Villası'nda çiftleşme dönemi başladı. - Sputnik Türkiye
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© DHA
Nesli koruma altında bulunan Van kedileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulan Van Kedi Villası'nda çiftleşme dönemi başladı.
© DHAHer yıl ırkının özelliklerini taşıyan daha fazla kedi elde etmek için çalışmalar yapılan merkezde, kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanların bu dönemi daha sakin geçirmesi için müzik dinletiliyor. Çiftleşme dönemi için kediler için özel odalar da hazırlandı.
Her yıl ırkının özelliklerini taşıyan daha fazla kedi elde etmek için çalışmalar yapılan merkezde, kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanların bu dönemi daha sakin geçirmesi için müzik dinletiliyor. Çiftleşme dönemi için kediler için özel odalar da hazırlandı. - Sputnik Türkiye
2/7
© DHA
Her yıl ırkının özelliklerini taşıyan daha fazla kedi elde etmek için çalışmalar yapılan merkezde, kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanların bu dönemi daha sakin geçirmesi için müzik dinletiliyor. Çiftleşme dönemi için kediler için özel odalar da hazırlandı.
© DHAFarklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor.
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© DHA
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor.
© DHAMerkezde her yıl daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmalar sürdürülüyor. Kızışma döneminde olan kediler, özel hazırlanan doğum ve çiftleştirme odalarına koyuluyor. Kedilerin doğum süreci, nisan ayında başlayıp, ekim ayına kadar sürüyor.
Merkezde her yıl daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmalar sürdürülüyor. Kızışma döneminde olan kediler, özel hazırlanan doğum ve çiftleştirme odalarına koyuluyor. Kedilerin doğum süreci, nisan ayında başlayıp, ekim ayına kadar sürüyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© DHA
Merkezde her yıl daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmalar sürdürülüyor. Kızışma döneminde olan kediler, özel hazırlanan doğum ve çiftleştirme odalarına koyuluyor. Kedilerin doğum süreci, nisan ayında başlayıp, ekim ayına kadar sürüyor.
© DHAVan Kedi Villası sorumlusu Mehmet Atabayır, daha sağlıklı ve kaliteli kedileri damızlıkta kullandıklarını belirterek, "Geçmişe bakarak soy kütüklerinde hangi anne, hangi baba daha karakteristik özelliklere sahipse onları kullanıyoruz. Şu anda eşleşmeler başladı ve güzel bir şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmazsa nisan ayında ilk yavru kedilerimizi bekliyoruz" dedi.
Van Kedi Villası sorumlusu Mehmet Atabayır, daha sağlıklı ve kaliteli kedileri damızlıkta kullandıklarını belirterek, Geçmişe bakarak soy kütüklerinde hangi anne, hangi baba daha karakteristik özelliklere sahipse onları kullanıyoruz. Şu anda eşleşmeler başladı ve güzel bir şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmazsa nisan ayında ilk yavru kedilerimizi bekliyoruz dedi. - Sputnik Türkiye
5/7
© DHA
Van Kedi Villası sorumlusu Mehmet Atabayır, daha sağlıklı ve kaliteli kedileri damızlıkta kullandıklarını belirterek, "Geçmişe bakarak soy kütüklerinde hangi anne, hangi baba daha karakteristik özelliklere sahipse onları kullanıyoruz. Şu anda eşleşmeler başladı ve güzel bir şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmazsa nisan ayında ilk yavru kedilerimizi bekliyoruz" dedi.
© DHAKızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanların bu dönemi daha sakin geçirmesi için müzik dinlettiklerini belirten Atabayır, "Umarım bu yıl daha kaliteli ve daha çok kedi elde edeceğiz. Van kedileri çok cana yakın kedilerdirler. Gelen konuklar da onları gelip sevebiliyorlar. Bu dönemde ekstra yaptığımız şeyler inci kefali veriyoruz, ayrıca vitamin desteklerini almalarını sağlıyoruz" dedi.
Kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanların bu dönemi daha sakin geçirmesi için müzik dinlettiklerini belirten Atabayır, Umarım bu yıl daha kaliteli ve daha çok kedi elde edeceğiz. Van kedileri çok cana yakın kedilerdirler. Gelen konuklar da onları gelip sevebiliyorlar. Bu dönemde ekstra yaptığımız şeyler inci kefali veriyoruz, ayrıca vitamin desteklerini almalarını sağlıyoruz dedi. - Sputnik Türkiye
6/7
© DHA
Kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanların bu dönemi daha sakin geçirmesi için müzik dinlettiklerini belirten Atabayır, "Umarım bu yıl daha kaliteli ve daha çok kedi elde edeceğiz. Van kedileri çok cana yakın kedilerdirler. Gelen konuklar da onları gelip sevebiliyorlar. Bu dönemde ekstra yaptığımız şeyler inci kefali veriyoruz, ayrıca vitamin desteklerini almalarını sağlıyoruz" dedi.
© DHAAtabayır ayrıca, "Gebelik sürecinin en güzel şekilde geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kedilere sakin müzikler, özellikle fon müzikleri dinletmeye çalışıyoruz. Odalar hazırlandı ve gerekli dezenfekte işlemleri yapıldı. Nisan ayı ile birlikte güzel bir sezona başlayacağız” diye konuştu.
Atabayır ayrıca, Gebelik sürecinin en güzel şekilde geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kedilere sakin müzikler, özellikle fon müzikleri dinletmeye çalışıyoruz. Odalar hazırlandı ve gerekli dezenfekte işlemleri yapıldı. Nisan ayı ile birlikte güzel bir sezona başlayacağız” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
7/7
© DHA
Atabayır ayrıca, "Gebelik sürecinin en güzel şekilde geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kedilere sakin müzikler, özellikle fon müzikleri dinletmeye çalışıyoruz. Odalar hazırlandı ve gerekli dezenfekte işlemleri yapıldı. Nisan ayı ile birlikte güzel bir sezona başlayacağız” diye konuştu.
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