https://tr.sputniknews.com/20220208/vietnamli-youtuberlar-kil-camurundan-bugatti-yapti-1053601280.html

Vietnamlı YouTuber'lar, kil çamurundan Bugatti yaptı

Vietnamlı YouTuber'lar, kil çamurundan Bugatti yaptı

Vietnam'da bir YouTube ekibi, kil çamuru gibi doğal malzemeler kullanarak bir yıl içerisinde Bugatti Cherion model arabanın aynısını yaptı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:51+0300

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Dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Bugatti Chiron, Vietnamlı Youtuber'lar tarafından yeniden üretildi. NHET TV isimli bir Youtube kanalı, tam bir yıl içerisinde pahalı modelin aynısını doğal malzemelerle üretti.Hazırlanan kil karışım, önceden yerleştirilmiş çelik çerçevenin üzerine sürülerek ünlü aracın kopyası üretildi. Daha sonra boyanan araç, motor yerleştirildikten sonra kullanıma hazır hale geldi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vietnam, youtuber, youtube, bugatti