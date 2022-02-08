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https://tr.sputniknews.com/20220208/vietnamli-youtuberlar-kil-camurundan-bugatti-yapti-1053601280.html
Vietnamlı YouTuber'lar, kil çamurundan Bugatti yaptı
Vietnamlı YouTuber'lar, kil çamurundan Bugatti yaptı
Vietnam'da bir YouTube ekibi, kil çamuru gibi doğal malzemeler kullanarak bir yıl içerisinde Bugatti Cherion model arabanın aynısını yaptı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:51+0300
2022-02-08T12:51+0300
2022-02-08T12:53+0300
dünya
vietnam
youtuber
youtube
bugatti
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Dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Bugatti Chiron, Vietnamlı Youtuber'lar tarafından yeniden üretildi. NHET TV isimli bir Youtube kanalı, tam bir yıl içerisinde pahalı modelin aynısını doğal malzemelerle üretti.Hazırlanan kil karışım, önceden yerleştirilmiş çelik çerçevenin üzerine sürülerek ünlü aracın kopyası üretildi. Daha sonra boyanan araç, motor yerleştirildikten sonra kullanıma hazır hale geldi.
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vietnam, youtuber, youtube, bugatti
Vietnamlı YouTuber'lar, kil çamurundan Bugatti yaptı 12:51 08.02.2022 (güncellendi: 12:53 08.02.2022) Abone ol
Vietnam'da bir YouTube ekibi, kil çamuru gibi doğal malzemeler kullanarak bir yıl içerisinde Bugatti Cherion model arabanın aynısını yaptı.
Dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Bugatti Chiron, Vietnamlı Youtuber'lar tarafından yeniden üretildi.
NHET TV isimli bir
Youtube kanalı, tam bir yıl içerisinde pahalı modelin aynısını doğal malzemelerle üretti.
Hazırlanan kil karışım,
önceden yerleştirilmiş çelik çerçevenin üzerine sürülerek ünlü aracın kopyası üretildi. Daha sonra boyanan araç, motor yerleştirildikten sonra kullanıma hazır hale geldi.