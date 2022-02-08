https://tr.sputniknews.com/20220208/voleybolcu-belginden-kariyerini-bitiren-alkollu-tekne-surucusune-bir-dava-daha-1053588702.html

Voleybolcu Belgin’den kariyerini bitiren alkollü tekne sürücüsüne bir dava daha

Voleybolcu Belgin’den kariyerini bitiren alkollü tekne sürücüsüne bir dava daha

Voleybolcu Belgin Azak, tekneyle kendisine çarparak bileğinin kopmasına sebep olan Seyhan Yılmaz’a, kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle 15 bin liralık... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T07:49+0300

2022-02-08T07:49+0300

2022-02-08T07:49+0300

türkiye

voleybol

tekne

alkol

dava

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Belgin Azak (22), Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı Robert Spor Kulübü’nün voleybol oyuncusuydu. Belgin Azak, 7 Temmuz 2018’de Rumeli Kavağı’nda yüzdüğü sırada kendisine doğru hızla gelen bir tekne gördü. Azak, kendisini korumak için suya daldı. O sırada üzerinden geçen teknenin pervanesi Azak’ın kolunu kaparak bileğinin parçalanmasına neden oldu. Ağır yaralanan Azak’ın kopan bileği ameliyatla dikilirken, uzun süre hastanede tedavi gördü. Kolunda kalıcı hasar oluşan Azak, kolunu eskisi gibi kullanabilme yetisini kaybetti.‘Olayın izlerini taşıyor'Tekneyi kullanan Seyhan Yılmaz, ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 5 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Seyhan Yılmaz’ın olayın olduğu sırada alkollü olduğunu iddia eden Azak’ın avukatı Şafak Deniz Rende, müvekkilinin voleybol kariyerinin davalı yüzünden bittiğini belirtti. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Azak, Seyhan Yılmaz’a, kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle 15 bin liralık tazminat davası açtı.Avukat Rende, “Olay sırasında büyük bir ameliyat geçiren Belgin Hanım, kariyerinin başında voleybol mesleğini kaybetmek zorunda kalmıştır. Olay tarihinde henüz genç bir kız olan ve suç teşkil eden haksız fiil nedeniyle ömür boyu olayın izlerini taşımak zorunda bırakılan müvekkilim bu sebeple çok derin üzüntü ve keder yaşamıştır. Bu nedenle şimdilik 5 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” diye konuştu.

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voleybol, tekne, alkol, dava