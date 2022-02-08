https://tr.sputniknews.com/20220208/washington-ukraynaya-thaad-sistemleri-konuslandirilacagina-dair-haberler-karsisinda-sessiz-kaldi-1053631900.html

Washington, Ukrayna'ya THAAD sistemleri konuşlandırılacağına dair haberler karşısında sessiz kaldı

Washington, Ukrayna'ya THAAD sistemleri konuşlandırılacağına dair haberler karşısında sessiz kaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemleri konuşlandırabileceği yönündeki... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T23:37+0300

2022-02-08T23:37+0300

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Ukrayna'nın ABD'den Rusya sınırındaki Harkov bölgesine THAAD sistemleri konuşlandırmasını talep ettiği Rus basınına yansımıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rus basınında çıkan haberlerin sorulması üzerine "Varsayımsal veya ilan edilmemiş adımları yorumlayamam" demekle yetindi.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.

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