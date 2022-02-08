Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220208/washington-ukraynaya-thaad-sistemleri-konuslandirilacagina-dair-haberler-karsisinda-sessiz-kaldi-1053631900.html
Washington, Ukrayna'ya THAAD sistemleri konuşlandırılacağına dair haberler karşısında sessiz kaldı
Washington, Ukrayna'ya THAAD sistemleri konuşlandırılacağına dair haberler karşısında sessiz kaldı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemleri konuşlandırabileceği yönündeki... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:37+0300
2022-02-08T23:36+0300
dünya
washington
thaad
ned price
ukrayna
nato
abd
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101451/78/1014517852_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_b9603dc49cfc98f39eac626e1aba68d9.jpg
Ukrayna'nın ABD'den Rusya sınırındaki Harkov bölgesine THAAD sistemleri konuşlandırmasını talep ettiği Rus basınına yansımıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rus basınında çıkan haberlerin sorulması üzerine "Varsayımsal veya ilan edilmemiş adımları yorumlayamam" demekle yetindi.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
washington
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101451/78/1014517852_0:9:1001:760_1920x0_80_0_0_1bb79fb900b7d209a5d82fdbf54fccdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
washington, thaad, ned price, ukrayna, nato, abd, rusya

Washington, Ukrayna'ya THAAD sistemleri konuşlandırılacağına dair haberler karşısında sessiz kaldı

23:37 08.02.2022
© WikipediaTHAAD
THAAD - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Wikipedia
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemleri konuşlandırabileceği yönündeki haberlerle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Ukrayna'nın ABD'den Rusya sınırındaki Harkov bölgesine THAAD sistemleri konuşlandırmasını talep ettiği Rus basınına yansımıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rus basınında çıkan haberlerin sorulması üzerine "Varsayımsal veya ilan edilmemiş adımları yorumlayamam" demekle yetindi.
Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.
Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce