https://tr.sputniknews.com/20220208/yeni-safak-yazari-sosyal-medya-yasasini-gerektigi-gibi-cikartmazsaniz-ic-barisimiz-tehlikeye-girer-1053598385.html

Yeni Şafak yazarı: Sosyal Medya Yasası’nı gerektiği gibi çıkartmazsanız iç barışımız tehlikeye girer

Yeni Şafak yazarı: Sosyal Medya Yasası’nı gerektiği gibi çıkartmazsanız iç barışımız tehlikeye girer

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında Türkiye’yi en az ekonomik kriz kadar vuran başka bir faktörün de yalan olduğunu yazdı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:25+0300

2022-02-08T12:25+0300

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türkiye

hasan öztürk

yeni şafak

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“Sosyal Medya Yasası’nı gerektiği gibi çıkartmazsanız iç barışımız tehlikeye girer” başlıklı yazısında yalanın yayıldığı ana mecranın sosyal medya ağları olduğunu ifade eden Öztürk şöyle devam etti: “Yalan söyleyenle, yalanın söylendiği mecra aynı oranda sorumlu olmalı” görüşünü dile getiren Öztürk, hükümet şu çağrıda bulundu: “2023 seçimlerine dolu dizgin gidilirken, Sosyal Medya Yasası, en az Seçim Yasası kadar önemlidir. Türkiye’de seçim sonuçlarını ‘yalan’ ve tezvirat üzerinden trolleyecek yapılar sosyal medyada örgütlenmiş durumda. O halde, Türkiye’nin geleceği, demokrasimizin geleceği ve milletimizin huzuru için yasal düzenlemeyi bir an önce Meclis Genel Kurulu’na getirin. Getirin ki, iç barışımız troller ve sosyal medya yalanları üzerinden bozulmasın. Ne dersiniz?”

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hasan öztürk, yeni şafak