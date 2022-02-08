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https://tr.sputniknews.com/20220208/yeni-safak-yazari-sosyal-medya-yasasini-gerektigi-gibi-cikartmazsaniz-ic-barisimiz-tehlikeye-girer-1053598385.html
Yeni Şafak yazarı: Sosyal Medya Yasası’nı gerektiği gibi çıkartmazsanız iç barışımız tehlikeye girer
Yeni Şafak yazarı: Sosyal Medya Yasası’nı gerektiği gibi çıkartmazsanız iç barışımız tehlikeye girer
Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında Türkiye’yi en az ekonomik kriz kadar vuran başka bir faktörün de yalan olduğunu yazdı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:25+0300
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türkiye
hasan öztürk
yeni şafak
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“Sosyal Medya Yasası’nı gerektiği gibi çıkartmazsanız iç barışımız tehlikeye girer” başlıklı yazısında yalanın yayıldığı ana mecranın sosyal medya ağları olduğunu ifade eden Öztürk şöyle devam etti: “Yalan söyleyenle, yalanın söylendiği mecra aynı oranda sorumlu olmalı” görüşünü dile getiren Öztürk, hükümet şu çağrıda bulundu: “2023 seçimlerine dolu dizgin gidilirken, Sosyal Medya Yasası, en az Seçim Yasası kadar önemlidir. Türkiye’de seçim sonuçlarını ‘yalan’ ve tezvirat üzerinden trolleyecek yapılar sosyal medyada örgütlenmiş durumda. O halde, Türkiye’nin geleceği, demokrasimizin geleceği ve milletimizin huzuru için yasal düzenlemeyi bir an önce Meclis Genel Kurulu’na getirin. Getirin ki, iç barışımız troller ve sosyal medya yalanları üzerinden bozulmasın. Ne dersiniz?”
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hasan öztürk, yeni şafak

Yeni Şafak yazarı: Sosyal Medya Yasası’nı gerektiği gibi çıkartmazsanız iç barışımız tehlikeye girer

12:25 08.02.2022
© AASosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında Türkiye’yi en az ekonomik kriz kadar vuran başka bir faktörün de yalan olduğunu yazdı.
“Sosyal Medya Yasası’nı gerektiği gibi çıkartmazsanız iç barışımız tehlikeye girerbaşlıklı yazısında yalanın yayıldığı ana mecranın sosyal medya ağları olduğunu ifade eden Öztürk şöyle devam etti:
“Türkiye’nin bir sosyal medya yasası var. Eleştiriye muhtaç. Eksiği çok fazla. Sosyal medya tekellerinin lehine çalışan bir yasa bu. O yüzden özellikle ‘trol hesaplar’ ve ‘yalan paylaşımlar’ üzerinden yeni bir düzenleme için aylardır bir hazırlık var, AK Parti cenahında. Ne hikmetse hazırlık bir türlü tamamlanamıyor. Ve bir türlü teklif Meclis Genel Kurulu’na gelmiyor. Neden acaba?”
“Yalan söyleyenle, yalanın söylendiği mecra aynı oranda sorumlu olmalı” görüşünü dile getiren Öztürk, hükümet şu çağrıda bulundu:
“2023 seçimlerine dolu dizgin gidilirken, Sosyal Medya Yasası, en az Seçim Yasası kadar önemlidir. Türkiye’de seçim sonuçlarını ‘yalan’ ve tezvirat üzerinden trolleyecek yapılar sosyal medyada örgütlenmiş durumda. O halde, Türkiye’nin geleceği, demokrasimizin geleceği ve milletimizin huzuru için yasal düzenlemeyi bir an önce Meclis Genel Kurulu’na getirin. Getirin ki, iç barışımız troller ve sosyal medya yalanları üzerinden bozulmasın. Ne dersiniz?”
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