https://tr.sputniknews.com/20220208/yokten-universitelere-sinavlarin-yuz-yuze-yapilmasi-uyarisi-1053622243.html

YÖK'ten üniversitelere sınavların yüz yüze yapılması uyarısı

YÖK'ten üniversitelere sınavların yüz yüze yapılması uyarısı

YÖK Başkanlığı, örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, belirlenen takvimde bir engel çıkması halinde... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T18:44+0300

2022-02-08T18:44+0300

2022-02-08T18:46+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

eğitim

sınav

yüz yüze eğitim

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, belirlenen takvimde bir engel çıkması halinde sınavların çevrim içi değil, ertelenerek başka bir tarihte yüz yüze yapılmasını istedi.YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazıda, Ağustos 2021'de yayımlanan rehberde, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına ilişkin hükümlerin yer aldığı hatırlatıldı.Bu kapsamda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavların esas olarak yüz yüze yapılacağı anımsatılan yazıda, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında veya program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabileceği ifade edildi.YÖK'ün yazısında, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak salgının bölgesel ve yerel seyrine göre güncellemeler ile ek önerilerin üniversitelerin Kovid-19 komisyonlarınca takip edilip tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi konusundaki önerilere de işaret edildi.Kurula ulaşan başvurular görüşüldüBazı yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitim öğretim programlarında, 2021-2022 akademik yılı ara sınav ve dönem sonu sınavlarının çevrim içi yapıldığı konusunda Kurula ulaşan başvuruların görüşüldüğü bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), eğitim, sınav, yüz yüze eğitim