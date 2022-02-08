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YÖK'ten üniversitelere sınavların yüz yüze yapılması uyarısı
YÖK'ten üniversitelere sınavların yüz yüze yapılması uyarısı
YÖK Başkanlığı, örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, belirlenen takvimde bir engel çıkması halinde... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T18:44+0300
2022-02-08T18:46+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
eğitim
sınav
yüz yüze eğitim
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, belirlenen takvimde bir engel çıkması halinde sınavların çevrim içi değil, ertelenerek başka bir tarihte yüz yüze yapılmasını istedi.YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazıda, Ağustos 2021'de yayımlanan rehberde, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına ilişkin hükümlerin yer aldığı hatırlatıldı.Bu kapsamda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavların esas olarak yüz yüze yapılacağı anımsatılan yazıda, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında veya program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabileceği ifade edildi.YÖK'ün yazısında, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak salgının bölgesel ve yerel seyrine göre güncellemeler ile ek önerilerin üniversitelerin Kovid-19 komisyonlarınca takip edilip tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi konusundaki önerilere de işaret edildi.Kurula ulaşan başvurular görüşüldüBazı yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitim öğretim programlarında, 2021-2022 akademik yılı ara sınav ve dönem sonu sınavlarının çevrim içi yapıldığı konusunda Kurula ulaşan başvuruların görüşüldüğü bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), eğitim, sınav, yüz yüze eğitim

YÖK'ten üniversitelere sınavların yüz yüze yapılması uyarısı

18:44 08.02.2022 (güncellendi: 18:46 08.02.2022)
© AAYükseköğretim Kurulu (YÖK)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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YÖK Başkanlığı, örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, belirlenen takvimde bir engel çıkması halinde sınavların çevrim içi değil, ertelenerek başka bir tarihte yüz yüze yapılmasını istedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, belirlenen takvimde bir engel çıkması halinde sınavların çevrim içi değil, ertelenerek başka bir tarihte yüz yüze yapılmasını istedi.
YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazıda, Ağustos 2021'de yayımlanan rehberde, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına ilişkin hükümlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavların esas olarak yüz yüze yapılacağı anımsatılan yazıda, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında veya program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabileceği ifade edildi.
YÖK'ün yazısında, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak salgının bölgesel ve yerel seyrine göre güncellemeler ile ek önerilerin üniversitelerin Kovid-19 komisyonlarınca takip edilip tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi konusundaki önerilere de işaret edildi.

Kurula ulaşan başvurular görüşüldü

Bazı yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitim öğretim programlarında, 2021-2022 akademik yılı ara sınav ve dönem sonu sınavlarının çevrim içi yapıldığı konusunda Kurula ulaşan başvuruların görüşüldüğü bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"31 Ocak 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, küresel salgında ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitime geçildiği ve sınavların yüz yüze yapılmasına engel hususların bulunmadığı, uygulamada birlik sağlama açısından örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, il özelinde sınavların belirlenmiş olan takvimde yüz yüze yapılmasına engel herhangi bir durum olması halinde sınavların çevrim içi yapılması yoluna gidilmeyip ertelenmek suretiyle ileri bir tarihte yüz yüze yapılmasının üniversitelere hatırlatılması uygun görülmüştür."
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