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https://tr.sputniknews.com/20220209/2-bin-500-kamyon-kar-tuz-golune-tasindi-su-seviyesi-yukseldi-1053660434.html
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi
2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi
Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T15:38+0300
2022-02-09T15:43+0300
türkiye
tuz gölü
kar
flamingo
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Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor. Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor.Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı.Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döktü.2.500 kamyon kar taşındı10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.'Son 20 yılın en yoğun kar yağışı'Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, "İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay Türkiye'de herkesi üzmüştü" diye konuştu.'Tekrar flamingo cenneti olacak'Su seviyesinin yükselmesiyle Tuz Gölü'nün tekrar 'flamingo cenneti' olacağını belirten Özdemir, "Tuz Gölü havzasında ciddi oranda vahşi sulama yöntemi çok fazla. Bunun hep birlikte önüne geçmemiz gerekiyor. Şu anda Tuz Gölü bölgesinde masmavi bir görüntü var. Aksaray Belediyesi de yağan karları toplayıp 2 bin 500 kamyon dolusu karı ırmağa döktü" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210713/tuz-golunde-binlerce-yavru-flamingo-oldu-bu-bir-katliamdir-1044960158.html
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tuz gölü, kar, flamingo

2 bin 500 kamyon kar Tuz Gölü'ne taşındı, su seviyesi yükseldi

15:38 09.02.2022 (güncellendi: 15:43 09.02.2022)
© AATuz Gölü
Tuz Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, İç Anadolu Bölgesi'nin, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirtti.
Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor.
Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor.
Tuz Gölü'nde yavru flamingo katliamı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2021
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Tuz Gölü'nde binlerce yavru flamingo öldü: 'Bu bir katliamdır'
13 Temmuz 2021, 22:23
Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı.
Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döktü.

2.500 kamyon kar taşındı

10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.

'Son 20 yılın en yoğun kar yağışı'

Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, "İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay Türkiye'de herkesi üzmüştü" diye konuştu.

'Tekrar flamingo cenneti olacak'

Su seviyesinin yükselmesiyle Tuz Gölü'nün tekrar 'flamingo cenneti' olacağını belirten Özdemir, "Tuz Gölü havzasında ciddi oranda vahşi sulama yöntemi çok fazla. Bunun hep birlikte önüne geçmemiz gerekiyor. Şu anda Tuz Gölü bölgesinde masmavi bir görüntü var. Aksaray Belediyesi de yağan karları toplayıp 2 bin 500 kamyon dolusu karı ırmağa döktü" dedi.
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