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2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri İngiltere'nin başkenti Londra'da sahiplerine ulaştı. Müzik dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T11:55+0300
2022-02-09T11:55+0300
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brit awards, adele, ed sheeran, billie eilish, dua lipa
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu 11:55 09.02.2022 (güncellendi: 12:02 09.02.2022) Abone ol
Müzik dünyasının saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri İngiltere'nin başkenti Londra'da sahiplerine ulaştı. Müzik dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı tören, ödül ve şovlar kadar kırmızı halısıyla da konuşuldu. Cinsiyete dayalı kategorileri ortadan kaldıran törende, kadınlar 15 daldan 10’unu kazandı.
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Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen şarkıcı Adele geceden üç ödülle döndü. Ünlü şarkıcı, ‘Yılın Şarkısı’, ‘Yılın Sanatçısı’ ve ‘Yılın Albümü’ ödüllerinin sahibi oldu.
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