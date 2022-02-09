2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu

© AFP 2021 Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen şarkıcı Adele geceden üç ödülle döndü. Ünlü şarkıcı, ‘Yılın Şarkısı’, ‘Yılın Sanatçısı’ ve ‘Yılın Albümü’ ödüllerinin sahibi oldu.