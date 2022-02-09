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2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri İngiltere'nin başkenti Londra'da sahiplerine ulaştı. Müzik dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
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brit awards, adele, ed sheeran, billie eilish, dua lipa

2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu

11:55 09.02.2022 (güncellendi: 12:02 09.02.2022)
© AP Photo / Joel C RyanAdele
Adele - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Joel C Ryan
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Müzik dünyasının saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri İngiltere'nin başkenti Londra'da sahiplerine ulaştı. Müzik dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı tören, ödül ve şovlar kadar kırmızı halısıyla da konuşuldu. Cinsiyete dayalı kategorileri ortadan kaldıran törende, kadınlar 15 daldan 10’unu kazandı.
© AFP 2021Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen şarkıcı Adele geceden üç ödülle döndü. Ünlü şarkıcı, ‘Yılın Şarkısı’, ‘Yılın Sanatçısı’ ve ‘Yılın Albümü’ ödüllerinin sahibi oldu.
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye
1/7
© AFP 2021
Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen şarkıcı Adele geceden üç ödülle döndü. Ünlü şarkıcı, ‘Yılın Şarkısı’, ‘Yılın Sanatçısı’ ve ‘Yılın Albümü’ ödüllerinin sahibi oldu.
© AFP 2021Yükselen Yıldız Holly Humberstone
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye
2/7
© AFP 2021
Yükselen Yıldız Holly Humberstone
© AFP 2021En iyi yeni sanatçı Little Simz
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye
3/7
© AFP 2021
En iyi yeni sanatçı Little Simz
© AP Photo / Vianney Le CaerEn iyi global şarkıcı Billie Eilish
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye
4/7
© AP Photo / Vianney Le Caer
En iyi global şarkıcı Billie Eilish
© AFP 2021En iyi Pop, R&B Dua Lipa
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye
5/7
© AFP 2021
En iyi Pop, R&B Dua Lipa
© AFP 2021En iyi global grup Silk Sonic
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2021
En iyi global grup Silk Sonic
© AFP 2021Ed Sheeran
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye
7/7
© AFP 2021
Ed Sheeran
1/7
© AFP 2021
Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen şarkıcı Adele geceden üç ödülle döndü. Ünlü şarkıcı, ‘Yılın Şarkısı’, ‘Yılın Sanatçısı’ ve ‘Yılın Albümü’ ödüllerinin sahibi oldu.
2/7
© AFP 2021
Yükselen Yıldız Holly Humberstone
3/7
© AFP 2021
En iyi yeni sanatçı Little Simz
4/7
© AP Photo / Vianney Le Caer
En iyi global şarkıcı Billie Eilish
5/7
© AFP 2021
En iyi Pop, R&B Dua Lipa
6/7
© AFP 2021
En iyi global grup Silk Sonic
7/7
© AFP 2021
Ed Sheeran
BRIT Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2021
YAŞAM
BRIT Ödülleri'nde şarkıcı Dua Lipa'dan Başbakan Johnson'a çağrı
12 Mayıs 2021, 11:30
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