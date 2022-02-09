AB, Lavrov’un mektubuna cevabını bugün gönderebilir

Bloomberg haber sitesi, AB ülkelerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un güvenliğe ilişkin mektubuna kolektif cevabını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yazacağını bildirdi.Cevabın, NATO ile yakın koordinasyon içinde hazırlandığı kaydedilirken ittifakın ayrıca kendi cevabını da göndereceği belirtildi.Daha önce Borrell, AB’nin Lavrov’un mektubuna cevabının, üye ülkelere “birliği sergileme” fırsatı vereceğini dile getirmişti.
Batı medyası, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un mektubuna kolektif cevabını 9 Şubat Çarşamba günü gönderebileceğini belirtti.
Bloomberg haber sitesi, AB ülkelerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un güvenliğe ilişkin mektubuna kolektif cevabını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yazacağını bildirdi.
Cevabın, NATO ile yakın koordinasyon içinde hazırlandığı kaydedilirken ittifakın ayrıca kendi cevabını da göndereceği belirtildi.
Daha önce Borrell, AB’nin Lavrov’un mektubuna cevabının, üye ülkelere “birliği sergileme” fırsatı vereceğini dile getirmişti.