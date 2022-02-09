https://tr.sputniknews.com/20220209/ab-lavrovun-mektubuna-cevabini-bugun-gonderebilir-1053673246.html

AB, Lavrov’un mektubuna cevabını bugün gönderebilir

AB, Lavrov’un mektubuna cevabını bugün gönderebilir

Batı medyası, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un mektubuna kolektif cevabını 9 Şubat Çarşamba günü gönderebileceğini... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T20:17+0300

2022-02-09T20:17+0300

2022-02-09T20:17+0300

politika

avrupa birliği

rusya

sergey lavrov

mektup

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Bloomberg haber sitesi, AB ülkelerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un güvenliğe ilişkin mektubuna kolektif cevabını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yazacağını bildirdi.Cevabın, NATO ile yakın koordinasyon içinde hazırlandığı kaydedilirken ittifakın ayrıca kendi cevabını da göndereceği belirtildi.Daha önce Borrell, AB’nin Lavrov’un mektubuna cevabının, üye ülkelere “birliği sergileme” fırsatı vereceğini dile getirmişti.

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avrupa birliği, rusya, sergey lavrov, mektup