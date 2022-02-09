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AB, Lavrov’un mektubuna cevabını bugün gönderebilir
AB, Lavrov’un mektubuna cevabını bugün gönderebilir
Batı medyası, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un mektubuna kolektif cevabını 9 Şubat Çarşamba günü gönderebileceğini... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T20:17+0300
2022-02-09T20:17+0300
politika
avrupa birliği
rusya
sergey lavrov
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Bloomberg haber sitesi, AB ülkelerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un güvenliğe ilişkin mektubuna kolektif cevabını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yazacağını bildirdi.Cevabın, NATO ile yakın koordinasyon içinde hazırlandığı kaydedilirken ittifakın ayrıca kendi cevabını da göndereceği belirtildi.Daha önce Borrell, AB’nin Lavrov’un mektubuna cevabının, üye ülkelere “birliği sergileme” fırsatı vereceğini dile getirmişti.
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avrupa birliği, rusya, sergey lavrov, mektup

AB, Lavrov’un mektubuna cevabını bugün gönderebilir

20:17 09.02.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNFransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na 31 Aralık 2021 günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından 2 Ocak 2022 günü kaldırıldı.
Fransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na 31 Aralık 2021 günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından 2 Ocak 2022 günü kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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Batı medyası, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un mektubuna kolektif cevabını 9 Şubat Çarşamba günü gönderebileceğini belirtti.
Bloomberg haber sitesi, AB ülkelerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un güvenliğe ilişkin mektubuna kolektif cevabını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yazacağını bildirdi.
Cevabın, NATO ile yakın koordinasyon içinde hazırlandığı kaydedilirken ittifakın ayrıca kendi cevabını da göndereceği belirtildi.
Daha önce Borrell, AB’nin Lavrov’un mektubuna cevabının, üye ülkelere “birliği sergileme” fırsatı vereceğini dile getirmişti.
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