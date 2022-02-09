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ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff'un, bomba tehdidi nedeniyle Gizli Servis ajanları tarafından Washington'daki bir lisede düzenlenen... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T00:51+0300
2022-02-09T00:51+0300
dünya
kamala harris
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abd
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Emhoff, "Kara Tarih Ayı" dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Wasghington'daki Dunbar Lisesi'ne gitti. Yaklaşık 5 dakika kadar okulun müzesini gezen Emhoff, ABD Gizli Servisi tarafından acilen tahliye edildi.Daha sonra okuldaki öğrenci, öğretmen ve katılımcılara yönelik "binayı boşaltın" anonsu yapıldı.Washington DC Devlet Okulları Sözcüsü Enrique Gutierrez, tahliyenin nedeninin bomba tehdidi olduğunu açıkladı.Tehdidin Emhoff'un ziyaretiyle mi yoksa Kara Tarih Ayı etkinliğiyle mi ilgili olduğu bilinmiyor ancak Emhoff'un sözcüsü Katie Peters, okulun bir ihbar üzerine Gizli Servisi uyardığını kaydetti.Peters, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Gizli Servisi, Başkan Yardımcısının eşinin öğrenciler ve öğretmenlerle buluştuğu bir okulda güvenlik tehdidinden haberdar edildi. Emhoff güvende ve okul tahliye edildi." ifadelerini kullandı.Peters, çalışmaları dolayısıyla Gizli Servis ve DC polisine minnettar olduklarını belirtti.
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kamala harris, joe biden, abd

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı

00:51 09.02.2022
© REUTERS / CHERISS MAYDoug Emhoff
Doug Emhoff - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / CHERISS MAY
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff'un, bomba tehdidi nedeniyle Gizli Servis ajanları tarafından Washington'daki bir lisede düzenlenen etkinlikten çıkarıldığı belirtildi.
Emhoff, "Kara Tarih Ayı" dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Wasghington'daki Dunbar Lisesi'ne gitti. Yaklaşık 5 dakika kadar okulun müzesini gezen Emhoff, ABD Gizli Servisi tarafından acilen tahliye edildi.
Daha sonra okuldaki öğrenci, öğretmen ve katılımcılara yönelik "binayı boşaltın" anonsu yapıldı.
Washington DC Devlet Okulları Sözcüsü Enrique Gutierrez, tahliyenin nedeninin bomba tehdidi olduğunu açıkladı.
Tehdidin Emhoff'un ziyaretiyle mi yoksa Kara Tarih Ayı etkinliğiyle mi ilgili olduğu bilinmiyor ancak Emhoff'un sözcüsü Katie Peters, okulun bir ihbar üzerine Gizli Servisi uyardığını kaydetti.
Peters, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Gizli Servisi, Başkan Yardımcısının eşinin öğrenciler ve öğretmenlerle buluştuğu bir okulda güvenlik tehdidinden haberdar edildi. Emhoff güvende ve okul tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
Peters, çalışmaları dolayısıyla Gizli Servis ve DC polisine minnettar olduklarını belirtti.
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