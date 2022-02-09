https://tr.sputniknews.com/20220209/abdnin-agit-buyukelcisi-carpenter-rusya-ile-guvenlik-konusunda-diyalogu-surdurmeye-haziriz-1053635845.html
ABD'nin AGİT Büyükelçisi Carpenter: Rusya ile güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazırız
ABD'nin AGİT Büyükelçisi Carpenter: Rusya ile güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazırız
ABD'nin AGİT Daimi Temsilcisi Carpenter, ABD yönetiminin güvenlik garantileri konusunda Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T02:41+0300
2022-02-09T02:41+0300
2022-02-09T02:41+0300
dünya
abd
rusya
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
michael carpenter
güvenlik garantileri
diyalog
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ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Büyükelçisi Michael Carpenter, düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin Avrupa'da güvenlik garantileri konusunda Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.Carpenter, “Rusya, ABD tarafına bölünmez güvenlik mutabakatlarına ilişkin görüşmeleri sürdürme arzusunu iletti. Bu görüşmeleri desteklemeye hazır ve istekliyiz. Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, güvenliğin bölünmezliğinin bir ülkenin diğerini tehdit edebileceği anlamına gelmediğini açıkça belirtti. Bu, bir ülkenin başka bir ülkenin topraklarını işgal edebileceği anlamına gelmiyor. Ayrıca bu, bir ülkenin başka bir ülkeyi müttefiklerini seçmesini yasaklayabileceği veya dış politikasını dayatabileceği anlamına gelmiyor” dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2021’de Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını yayınlamıştı. 26 Ocak’ta ABD ve NATO Moskova’nın güvenlik taleplerine yazılı yanıt vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220209/beyaz-saray-abd-ve-nato-rusya-ile-diyalogu-surdurmeye-hazir-1053634423.html
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abd, rusya, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), michael carpenter, güvenlik garantileri, diyalog
ABD'nin AGİT Büyükelçisi Carpenter: Rusya ile güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazırız
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ABD'nin AGİT Daimi Temsilcisi Carpenter, ABD yönetiminin güvenlik garantileri konusunda Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.
ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Büyükelçisi Michael Carpenter, düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin Avrupa'da güvenlik garantileri konusunda Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.
Carpenter, “Rusya, ABD tarafına bölünmez güvenlik mutabakatlarına ilişkin görüşmeleri sürdürme arzusunu iletti. Bu görüşmeleri desteklemeye hazır ve istekliyiz. Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, güvenliğin bölünmezliğinin bir ülkenin diğerini tehdit edebileceği anlamına gelmediğini açıkça belirtti. Bu, bir ülkenin başka bir ülkenin topraklarını işgal edebileceği anlamına gelmiyor. Ayrıca bu, bir ülkenin başka bir ülkeyi müttefiklerini seçmesini yasaklayabileceği veya dış politikasını dayatabileceği anlamına gelmiyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2021’de Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını yayınlamıştı. 26 Ocak’ta ABD ve NATO Moskova’nın güvenlik taleplerine yazılı yanıt vermişti.