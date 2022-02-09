https://tr.sputniknews.com/20220209/adanada-isid-operasyonu-1053639008.html

Adana'da IŞİD operasyonu

Adana'da IŞİD operasyonu

Adana’da şafak vakti IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T08:51+0300

2022-02-09T08:51+0300

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türkiye

adana

işid

operasyon

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timdeki polisler koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi. Eve giren özel harekat timi şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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adana, işid, operasyon