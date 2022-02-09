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Adana'da IŞİD operasyonu
Adana'da IŞİD operasyonu
Adana’da şafak vakti IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T08:51+0300
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türkiye
adana
işid
operasyon
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timdeki polisler koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi. Eve giren özel harekat timi şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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adana, işid, operasyon

Adana'da IŞİD operasyonu

08:51 09.02.2022
© İHA / ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. (SÜLEYMAN CENK İDAYE/ADANA-İHA)
ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. (SÜLEYMAN CENK İDAYE/ADANA-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA /
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Adana’da şafak vakti IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timdeki polisler koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi. Eve giren özel harekat timi şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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