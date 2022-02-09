https://tr.sputniknews.com/20220209/ahmet-hakandan-kuru-fasulye-aciklamasi-vatandasa-degil-heslere-itiraz-eden-cevrecilere-yonelik-1053638336.html

Ahmet Hakan'dan 'kuru fasulye' açıklaması: Vatandaşa değil, HES’lere itiraz eden çevrecilere yönelik

Ahmet Hakan'dan 'kuru fasulye' açıklaması: Vatandaşa değil, HES’lere itiraz eden çevrecilere yönelik

Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk’te sunduğu programda Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler’in doğalgaz faturalarındaki yüksek rakamlar... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T08:00+0300

2022-02-09T08:00+0300

2022-02-09T08:00+0300

türkiye

turgay güler

ahmet hakan

gaz

kuru fasulye

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Hakan, yazısında Güler’in bu ifadeleri “bazı konukların nükleer enerji ve HES’lere itiraz edince söylediğini” ifade etti ve şunları yazdı:"İçinde kuru fasulye, gaz falan geçen hiçbir espriden hazzetmem. Program sırasında da vurguladım, münasebetsiz bulurum bu tür esprileri. Hele konu, elektrik faturaları gibi yakıcı bir sorunken bağlamı ne olursa olsun böyle esprilere başvurulmasını fazladan münasebetsiz bulurum. Bu esprinin kıyasıya eleştirilmesinde de hiçbir sakınca görmem."“Ama sıra hakikati eğip bükmeye, çarpıtmaya gelince... Ona dur demeyi de boynumun borcu sayarım” diye devam eden Ahmet Hakan, şöyle devam etti:"Sosyal medyada trol ordusunun... “Turgay Güler, yüksek elektrik faturalarına çözüm olarak vatandaşa kuru fasulye tavsiye etti” diye verdiği bilgi, düpedüz bir çarpıtmadan ibarettir. Doğrudur. Turgay Güler, “Benim bir formülüm var. Topluma kuru fasulye dağıtılacak. Herkes kendi gazını üretecek” demiştir. Ama bunu... “Nükleere itiraz ediyorsunuz, HES’lere itiraz ediyorsunuz. İyi de elektrik faturaları nasıl düşecek? Vatandaşa kuru fasulye dağıtılıp kendi gazını üretmesi mi sağlanacak” anlamında söylemiştir. Yani yaptığı espri, vatandaşa değil, nükleere, HES’lere itiraz eden çevrecilere yöneliktir. Zaten program sırasında da hedefinin bu olduğunu defalarca belirtmiştir."Kendisinin bulunduğu programda herhangi bir konuğun “Elektrik faturalarını düşürmek için vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın” şeklinde saçmalayamacağını söyleyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:"Böyle iğrenç bir saçmalama karşısında “Ne diyorsun sen birader?” diyerek olay çıkarırım, müdahale ederim. Sadece ben değil. Programa katılan bütün konuklar, böyle bir iğrençlik karşısında ayağa kalkar. Turgay Güler’le yakınlığım pek yok. Kendisiyle hiç sosyalleşmedim. Program konuğum olması dışında herhangi bir ilişkimiz yok. Vaktiyle beni en ağır şekilde eleştirenlerin başında geliyordu. Yani derdim Turgay Güler’i korumak, ona arka çıkmak değil. Derdim sadece ve sadece hakikati korumak. Bunun için de çok bencilce nedenlerim var. Hakikati korumadığım zamanlarda... Kendimi kötü hissediyorum, içim hiç rahat etmiyor, uyku tutmuyor, mideme bir sancı giriyor, okuduğumu anlayamıyorum, izlediğim filmlerden keyif almıyorum, kendime olan saygımı yitiriyorum, başım ağrıyor, yaşama sevincimi kaybediyorum."

https://tr.sputniknews.com/20220208/turgay-guler-insanlara-kuru-fasulye-dagitilsin-herkes-kendi-gazini-uretsin-1053588244.html

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turgay güler, ahmet hakan, gaz, kuru fasulye