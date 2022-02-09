Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220209/ak-partili-celik-alevi-kardeslerimize-soylenen-her-cirkin-soz-hepimize-soylenmistir-1053667980.html
AK Partili Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir
AK Partili Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyadan Alevilere hakaret eden kişiye tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir"... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:43+0300
2022-02-09T17:41+0300
türkiye
ömer çelik
sosyal medya
alevi
tepki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1043023015_0:145:3122:1901_1920x0_80_0_0_50b6a089a2c76d6b6a165e6fe7997047.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişiye Twitter üzerinden tepki gösterdi. Çelik, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220209/sosyal-medyadan-alevilere-kufre-gozalti-ve-sorusturma-1053660563.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1043023015_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_b13c555840cf953b469d09663a3a77ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, sosyal medya, alevi, tepki

AK Partili Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir

17:43 09.02.2022
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyadan Alevilere hakaret eden kişiye tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir" açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişiye Twitter üzerinden tepki gösterdi.
Çelik, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz.
Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
TÜRKİYE
Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma
15:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce