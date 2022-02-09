AK Partili Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyadan Alevilere hakaret eden kişiye tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir" açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişiye Twitter üzerinden tepki gösterdi.
Çelik, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz.
Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz.