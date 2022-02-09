https://tr.sputniknews.com/20220209/ak-partili-celik-alevi-kardeslerimize-soylenen-her-cirkin-soz-hepimize-soylenmistir-1053667980.html

AK Partili Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir

AK Partili Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyadan Alevilere hakaret eden kişiye tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir"... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T17:43+0300

2022-02-09T17:43+0300

2022-02-09T17:41+0300

türkiye

ömer çelik

sosyal medya

alevi

tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişiye Twitter üzerinden tepki gösterdi. Çelik, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220209/sosyal-medyadan-alevilere-kufre-gozalti-ve-sorusturma-1053660563.html

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ömer çelik, sosyal medya, alevi, tepki