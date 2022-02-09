https://tr.sputniknews.com/20220209/ak-partili-dag-faturalarla-ilgili-calisma-yurutuluyor-1053646553.html
AK Partili Dağ: Faturalarla ilgili çalışma yürütülüyor
AK Partili Dağ: Faturalarla ilgili çalışma yürütülüyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önümüzdeki süreçte hem esnafla ilgili hem genel faturalarla ilgili bir çalışma Bakanlık tarafından yürütülüyor... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T11:55+0300
2022-02-09T11:55+0300
2022-02-09T11:55+0300
politika
hamza dağ
elektrik
fatura
recep tayyip erdoğan
ak parti
seçim
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağ, 'Size de ulaşıyor mu elektrik faturasına ilişkin şikayetler?' sorusunu, "Tabii ki. Biz her şeyin ötesinde milletvekiliyiz. Asli görevimiz de o. Biz siyaseten de bunu çok önemsiyoruz. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Vatandaşımız bize şikayetini dile getiriyorsa bu çok önemli ve kıymetlidir. Çünkü vatandaşımız şikayetini bize dile getiriyorsa bizden beklentisi vardır. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu" diye yanıtladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyleyen Dağ, kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına işaret etti.Dağ, "Önümüzdeki süreçte hem esnafla ilgili hem genel faturalarla ilgili bir çalışma Bakanlık tarafından yürütülüyor. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine adaylığına ilişkin tartışmalara değinen Dağ, "Cumhurbaşkanımızın 3'üncü kez değil, 2'nci kez adaylığı söz konusudur. 2023'te Cumhurbaşkanımızın adaylığını hukuken tartışmak mümkün değil. Tartışma tamamen siyasi boyutta devam ediyor. Bugüne kadar muhalefet bütün seçimlerin öncesinde iddialı laflar etse de sonunda mahcubiyet duyduğunu bildiği için bunu gündeme getiriyorlar" dedi. Dağ, şöyle devam etti: Muhalefet 2017 referandumunda da hayır dediler ve parlamenter sistemin devamını istediler. 2023'ten sonra parlamenter sisteme dönüş için Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanız lazım. Parlamenter sisteme dönüş vaadi belirsizlik yaratır.Siyasi rakiplerimizi göz ucuyla takip ediyoruz. Nasıl bir tavır izliyorlar diye bakıyoruz. Bizim için önemli olan seçime yönelik izlediğimiz yol. Adaylık tartışmalarında seçim yaklaştıkça ayağa basmaların artacağını tahmin ediyoruz.Kılıçdaroğlu olur, İmamoğlu olur, başka birisini çıkarırlar, kendi içlerinde çözmeleri önemli. AK Parti yönetimde olmasın gibi bir tavırları var.
https://tr.sputniknews.com/20220209/elektrik-fatura-dort-formul-1053637803.html
https://tr.sputniknews.com/20220207/bmm-baskani-sentop-cumhurbaskaninin-3kez-adaylikla-ilgili-sorunu-yok-1053550824.html
https://tr.sputniknews.com/20220207/bahceli-cumhurbaskani-erdoganin-tekrar-aday-olamayacagi-iddiasinin-hicbir-temeli-yok-1053546642.html
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hamza dağ, elektrik, fatura, recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim
AK Partili Dağ: Faturalarla ilgili çalışma yürütülüyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önümüzdeki süreçte hem esnafla ilgili hem genel faturalarla ilgili bir çalışma Bakanlık tarafından yürütülüyor. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağ, 'Size de ulaşıyor mu elektrik faturasına ilişkin şikayetler?' sorusunu, "Tabii ki. Biz her şeyin ötesinde milletvekiliyiz. Asli görevimiz de o. Biz siyaseten de bunu çok önemsiyoruz. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Vatandaşımız bize şikayetini dile getiriyorsa bu çok önemli ve kıymetlidir. Çünkü vatandaşımız şikayetini bize dile getiriyorsa bizden beklentisi vardır. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu" diye yanıtladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyleyen Dağ, kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına işaret etti.
Dağ, "Önümüzdeki süreçte hem esnafla ilgili hem genel faturalarla ilgili bir çalışma Bakanlık tarafından yürütülüyor. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine adaylığına ilişkin tartışmalara değinen Dağ, "Cumhurbaşkanımızın 3'üncü kez değil, 2'nci kez adaylığı söz konusudur. 2023'te Cumhurbaşkanımızın adaylığını hukuken tartışmak mümkün değil. Tartışma tamamen siyasi boyutta devam ediyor. Bugüne kadar muhalefet bütün seçimlerin öncesinde iddialı laflar etse de sonunda mahcubiyet duyduğunu bildiği için bunu gündeme getiriyorlar" dedi.
Muhalefet 2017 referandumunda da hayır dediler ve parlamenter sistemin devamını istediler. 2023'ten sonra parlamenter sisteme dönüş için Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanız lazım. Parlamenter sisteme dönüş vaadi belirsizlik yaratır.
Siyasi rakiplerimizi göz ucuyla takip ediyoruz. Nasıl bir tavır izliyorlar diye bakıyoruz. Bizim için önemli olan seçime yönelik izlediğimiz yol. Adaylık tartışmalarında seçim yaklaştıkça ayağa basmaların artacağını tahmin ediyoruz.
Kılıçdaroğlu olur, İmamoğlu olur, başka birisini çıkarırlar, kendi içlerinde çözmeleri önemli. AK Parti yönetimde olmasın gibi bir tavırları var.