https://tr.sputniknews.com/20220209/ak-partili-yazici-cumhurbaskanimiz-degisen-sistemde-ilk-defa-aday-oldu-bir-kusku-soz-konusu-degil-1053657774.html

AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanımız değişen sistemde ilk defa aday oldu, bir kuşku söz konusu değil

AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanımız değişen sistemde ilk defa aday oldu, bir kuşku söz konusu değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımız değişen sistemde, bu maddenin... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T14:48+0300

2022-02-09T14:48+0300

2022-02-09T14:48+0300

türkiye

hayati yazıcı

akp

recep tayyip erdoğan

seçim

2023

adaylık

cumhur ittifakı

aday

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AK Partili Yazıcı, Anadolu Ajansı muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023'ün Haziran ayında yapılacak ikinci cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda gündeme getiren tartışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmaların 'yapay gündem' olduğunu ifade eden Yazıcı, "Hukuk kurallarının, düzenlemelerinin ne anlama geldiğini az çok anlayabilen, hele hele anayasal düzeydeki normatif kuralların içeriğiyle alakalı yorum yapacak olan insanların bu tür yapay gündemlere takılması doğru değil" diye konuştu.Anayasa'da, 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla 'önemli bir değişikliğin yapıldığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirildiğini' söyleyen Yazıcı, cumhurbaşkanının adaylığı, görev süresi ve benzeri konulara ilişkin bütün kuralların da yeniden belirlendiğini belirtti.Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişlik Yapılmasına Dair Kanunla Anayasa’nın 101. maddesinin yeniden yazıldığını, cumhurbaşkanının adaylığı ve seçimine ilişkin hükmün ortaya konulduğunu belirten Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili sözlerini de değerlendiren Yazıcı, '2007 yılında Anayasa kurallarını başkalaştırmak, o günkü ortamdan da faydalanmak suretiyle 367 krizine yol açan Kanadoğlu'nun yorumlarına bağlı olarak Anayasa Mahkemesinin de yanlış yorumlamasıyla Türkiye'nin büyük bedeller ödediğini' öne sürdü.Türkiye'de 'pozitif kuralların açık ve net olduğunu, neyin nasıl yapılacağı, kimlerin nasıl aday olacağının tartışmaya yer vermeyecek netlikte açıklandığını ve yürürlükte olduğunu' savunan Yazıcı, anayasanın değişmesinin ardından seçimin yeni anayasaya göre yapıldığını belirtti. Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda herhangi bir kuşkunun bulunmadığını ifade etti.Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:"Eski anayasaya göre cumhurbaşkanının adaylığı, seçim şekli, görev süresine ilişkin düzenlemeyi içeren 101'inci madde ve yine aynı konuları içeren 102'nci maddenin tamamen yürürlükten kaldırılması, bu maddelerin mezcedilmesi yoluyla 101'inci madde altında anayasal düzeyde konunun yeniden düzenlendiğini" söyleyen Yazıcı, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220209/babacan-erdoganin-bir-kere-daha-cumhurbaskani-olmasini-secmen-engelleyecek-1053655596.html

https://tr.sputniknews.com/20220208/kilicdaroglu-erdogan-cikip-meydanlara-cumhurbaskanligima-engel-oluyorlar-diyecek-1053626761.html

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hayati yazıcı, akp, recep tayyip erdoğan, seçim, 2023, adaylık, cumhur ittifakı, aday