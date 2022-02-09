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Antibiyotiğe karşı dirençli 'süper bel soğukluğu' vakaları tespit edildi
Antibiyotiğe karşı dirençli 'süper bel soğukluğu' vakaları tespit edildi
İngiltere'de 20'li yaşlarındaki bir kadın ile yine 20'li yaşlarındaki bir heteroseksüel çifte antibiyotiğe dirençli 'süper bel soğukluğu' teşhisi konuldu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:22+0300
2022-02-09T17:27+0300
yaşam
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
bel soğukluğu
antibiyotik
antibiyotiklere dirençli bakteri
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, ülkede 3 yeni 'süper bel soğukluğu' vakası tespit edildi. Bel soğukluğu tedavisinde kullanılan seftriakson etken maddeli antibiyotiklerin 'süper bel soğukluğu' olarak adlandırılan 'Neisseria gonorrhoeae' varyantında etkili olmadığı belirtildi.Seftriakson direnci daha çok Asya-Pasifik bölgesinde görülse de son yıllarda özellikle bu bölgeden Avrupa'ya gelen kişiler üzerinden İngiltere'de de rastlanmaya başlandı.Yeni tespit edilen üç vakanın daha önceki vakalarla ilişkili olup olmadığının bilinmediği ifade edildi.Yeni vakalar, Kasım ayında Londra'da 20'li yaşlarının başındaki bir adamın enfeksiyon kapmasının ardından geldi. Belirtiler neler?Bel soğukluğunun tipik semptomları vajinadan veya penisten yeşil veya sarı akıntı olarak bilinirken, erkeklerde idrar yaparken ağrı, rektumda ağrı ve rahatsızlık, kadınlarda ise alt karın ağrısı ve regl arası kanama şeklinde kendini gösteriyor.Ancak bel soğukluğu bulaşısı olmasına rağmen herhangi bir semptoma rastlanmayan vakaların olduğu da biliniyor. Bel soğukluğunun mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi, uzun süreli ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden büyük önem taşıyor. Zira bu hastalık, kadınlarda enfeksiyonun üreme organlarına yayılmasıyla pelvik inflamatuar hastalığa (PID) neden olabilirken, pelvik inflamatuar hastalık ise uzun süreli pelvik ağrıya, ektopik gebelik ve kısırlığa yol açabiliyor. Erkeklerde ise testislerde ve prostat bezinde ağrılı bir enfeksiyona neden olabiliyor ki bu da bazı durumlarda doğurganlığın azalmasına neden olabilir.Uzmanlar, cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için prezervatif gibi yöntemlerin kullanılmasının önemine işaret ederek, sık sık kontrol yaptırılmasının da erken teşhis için kritik olduğunu belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/ingiliz-bilim-insanlarindan-yeni-salgin-uyarisi-cinsel-yolla-bulasiyor-1050139561.html
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cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bel soğukluğu, antibiyotik, antibiyotiklere dirençli bakteri

Antibiyotiğe karşı dirençli 'süper bel soğukluğu' vakaları tespit edildi

17:22 09.02.2022 (güncellendi: 17:27 09.02.2022)
© TwitterAntibiyotik
Antibiyotik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Twitter
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İngiltere'de 20'li yaşlarındaki bir kadın ile yine 20'li yaşlarındaki bir heteroseksüel çifte antibiyotiğe dirençli 'süper bel soğukluğu' teşhisi konuldu.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, ülkede 3 yeni 'süper bel soğukluğu' vakası tespit edildi.
Bel soğukluğu tedavisinde kullanılan seftriakson etken maddeli antibiyotiklerin 'süper bel soğukluğu' olarak adlandırılan 'Neisseria gonorrhoeae' varyantında etkili olmadığı belirtildi.
Seftriakson direnci daha çok Asya-Pasifik bölgesinde görülse de son yıllarda özellikle bu bölgeden Avrupa'ya gelen kişiler üzerinden İngiltere'de de rastlanmaya başlandı.
Yeni tespit edilen üç vakanın daha önceki vakalarla ilişkili olup olmadığının bilinmediği ifade edildi.
Yeni vakalar, Kasım ayında Londra'da 20'li yaşlarının başındaki bir adamın enfeksiyon kapmasının ardından geldi.

Belirtiler neler?

Bel soğukluğunun tipik semptomları vajinadan veya penisten yeşil veya sarı akıntı olarak bilinirken, erkeklerde idrar yaparken ağrı, rektumda ağrı ve rahatsızlık, kadınlarda ise alt karın ağrısı ve regl arası kanama şeklinde kendini gösteriyor.
Ancak bel soğukluğu bulaşısı olmasına rağmen herhangi bir semptoma rastlanmayan vakaların olduğu da biliniyor.
Bel soğukluğunun mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi, uzun süreli ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden büyük önem taşıyor. Zira bu hastalık, kadınlarda enfeksiyonun üreme organlarına yayılmasıyla pelvik inflamatuar hastalığa (PID) neden olabilirken, pelvik inflamatuar hastalık ise uzun süreli pelvik ağrıya, ektopik gebelik ve kısırlığa yol açabiliyor. Erkeklerde ise testislerde ve prostat bezinde ağrılı bir enfeksiyona neden olabiliyor ki bu da bazı durumlarda doğurganlığın azalmasına neden olabilir.
Uzmanlar, cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için prezervatif gibi yöntemlerin kullanılmasının önemine işaret ederek, sık sık kontrol yaptırılmasının da erken teşhis için kritik olduğunu belirtiyor.
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