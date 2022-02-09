https://tr.sputniknews.com/20220209/antik-misirdan-kalma-tabletler-donemin-egitim-sistemine-dair-yeni-bir-fikir-verebilir-1053668682.html

Antik Mısır'dan kalma tabletler, dönemin eğitim sistemine dair yeni bir fikir verebilir

Antik Mısır'dan kalma tabletler, dönemin eğitim sistemine dair yeni bir fikir verebilir

Arkeologlar tarafından yapılan yeni bir araştırmada, bulunan levhaların bazılarında tekrarlanan yazılar bulundu. Araştırmacılar, bunun öğrenciler için bir ceza... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T18:08+0300

2022-02-09T18:08+0300

2022-02-09T18:08+0300

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Arkeologlar, eski Mısır'da yazı malzemesi olarak kullanılan ve 'Ostraca' adı verilen 18 binden fazla kırık seramik parçası keşfetti.Parçalar üzerindeki yazıtlar, isim listelerini, tanrıların temsillerini ve yiyecek satın alma makbuzlarını içeriyor. Ekip, bunların arasında, bir okulda ceza alan öğrenciler tarafından yazılan yüzlerce satır örneği olduğuna inanıyor.Almanya'nın Tübingen Üniversitesi Profesörü Christian Leitz, Antik Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü (IANES) tarafından yürütülen kazılarda, bir zamanlar antik Athribis olan Tell Atrib bölgesinden çanak çömlek parçaları çıkarıldığını ve bu tür öğelerin en büyük buluntulardan biri olduğunu söyledi.Leitz, Newsweek'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bulguların boyutu dikkat çekiciydi. Deir el-Medineh (Luksor'daki Krallar Vadisi yakınında bulunan önemli bir arkeolojik alan) dışında, Mısır'da bu boyutta bir bulguya rastlanmadı. Tüm metinleri veya en azından büyük bir bölümünü analiz ettikten sonra, yıllar alacak olan geç Ptolemaios/erken Roma dönemindeki günlük yaşamla ilgili bir vaka incelemesi yapabileceğiz."Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan bir ekibin de yardımıyla Leitz ve ekibi tarafından keşfedilen eşyalar, ostraca yazı malzemesi, mürekkep ve kamışla yazılmıştı ve büyük miktarlarda kullanılmıştı.Ekip ayrıca, en çok kullanılan diller olan Yunanca, Hieratic, hiyeroglif, Kıpti ve Arap alfabesinde yazılan yazılar ve akrepler ve kırlangıçlar gibi hayvanların figüratif temsillerinin yanı sıra insanlar, yakındaki tapınaktan gelen tanrılar ve hatta geometrik figürler de dahil olmak üzere özel bir ostraca türü buldu.İsim ve yiyecek listelerine ek olarak, araştırmacılara sürpriz olarak gelen şey, bu ostraca'ların birkaçının eski bir okul tarafından üretilmiş olduğuydu. Ekip, konuyla ilgili basın açıklamasında şunları söyledi: "Aylar, sayılar, aritmetik problemler, dilbilgisi alıştırmaları ve bir 'kuş alfabesi' var. Her harfe, adı o harfle başlayan bir kuş atanmıştı." Araştırmacılar ayrıca, öğrenciler için bir ceza işlevi gördüğüne inandıkları aynı karakterlerin önden ve arkadan tekrarlandığı eski yazı alıştırmaları da bulduklarına inanıyor.Leitz'in Newsweek'e anlattığı çanak çömlek parçalarının ortaya çıkardığı bir diğer bilgi de, ünlü Kleopatra VII'nin babası Ptolemy XII tarafından inşa edilen yakındaki tapınağın okulun bir parçası olarak kullanıldığıydı. Tübingen Üniversitesi Mısırbilimcileri 2003'ten beri Athribis'te çalışıyorlar. Bu çalışma, Alman Araştırma Vakfı tarafından finanse edilen 15 yıllık bir araştırma projesinin parçası oldu.

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mısır, antik mısır, mısır hiyeroglifleri, okul, cezalandırma