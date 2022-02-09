https://tr.sputniknews.com/20220209/arkadasinin-esini-vuran-uzman-cavus-bizi-yan-yana-gorunce-yanlis-anladi-1053649949.html

Arkadaşının eşini vuran uzman çavuş: Bizi yan yana görünce yanlış anladı

Arkadaşının eşini vuran uzman çavuş: Bizi yan yana görünce yanlış anladı

Uzman çavuş Ogün Koca, kendisiyle tartışan arkadaşının eşi Özkan B.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Tutuklanan uzman çavuş, Özkan B.'nin kendisini yanlış... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T13:09+0300

2022-02-09T13:09+0300

2022-02-09T13:09+0300

adana

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Geçen pazartesi, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesindeki bir apartmanın merdiven boşluğunda meydana gelen olayda, iddiaya göre Özkan B., lazer epilasyon merkezine giden eşi Yağmur B.'yi takip etti.Merkezin bulunduğu binaya giren Özkan B., eşi ile aynı anda içeri giren uzman çavuş Ogün Koca ile tartıştı. Koca, tabancasıyla Özkan B.'ye ateş etti. Kasığından vurulan Özkan B., ağır yaralandı, uzman çavuş Koca da olay yerinden otomobiliyle kaçtı.Yoğun bakımda tedaviye alınan Özkan B.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.TutuklandıPolis ekipleri de kaçan Ogün Koca'yı Sarıçam ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Koca'nın, emniyetteki ifadesinde, tabancayla yaraladığı Özkan B.'nin eşi Yağmur B. ile arkadaş olduğunu belirterek, "Olay günü, eşiyle beni yan yana görünce yanlış anladı. Tartışma bu yüzden çıktı. Kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ogün Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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adana