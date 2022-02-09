https://tr.sputniknews.com/20220209/asansorde-cansiz-bedeni-bulunan-kadinin-olduruldugu-ortaya-cikti-iki-komsusu-gozaltina-alindi-1053653221.html

Asansörde cansız bedeni bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı: İki komşusu gözaltına alındı

Asansörde cansız bedeni bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı: İki komşusu gözaltına alındı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yaşadığı apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunan 62 yaşındaki kadını uyku ilacı verdikten sonra boğarak öldürdükleri... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T13:40+0300

2022-02-09T13:40+0300

2022-02-09T13:40+0300

türkiye

cinayet

mersin

asansör

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde ikamet eden F.E, 7 Şubat'ta evinin bulunduğu apartmanın asansöründe ölü bulundu.İhbar üzerinde olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda darp izi bulunmadığı belirlenen F.E'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.Ekipler, F.E'nin ölümünden önce aynı apartmanda oturan T.O'nun (47) evine misafirliğe gittiğini tespit etti.Polis, olayla ilgili T.O. ve erkek arkadaşı R.E'nin (40) ifadelerine başvurdu.Çelişkili ifade vermeleri üzerine gözaltına alınan T.O. ve R.E. emniyete götürüldü.Suçlarını itiraf ettilerŞüpheliler, sorgularında, uyku ilacı verdikleri F.E'yi boğarak öldürdüklerini, ziynet eşyalarını ve telefonunu aldıktan yaklaşık 3 saat sonra kadının cesedini asansöre bıraktıklarını itiraf etti.Zanlıların maktule ait cep telefonunu denize attıkları belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında arama yaptı.Dalgıç polisler, aramalar sonucu maktule ait cep telefonunu buldu.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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cinayet, mersin, asansör