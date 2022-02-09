https://tr.sputniknews.com/20220209/babacan-erdoganin-bir-kere-daha-cumhurbaskani-olmasini-secmen-engelleyecek-1053655596.html

Babacan: Erdoğan’ın bir kere daha cumhurbaşkanı olmasını seçmen engelleyecek

Babacan: Erdoğan’ın bir kere daha cumhurbaşkanı olmasını seçmen engelleyecek

DEVA Partisi lideri Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. dönem adaylık tartışmasıyla ilgili, “Erdoğan’ın bir kere daha cumhurbaşkanı olmasını engelleyecek olan... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T14:23+0300

2022-02-09T14:23+0300

2022-02-09T14:24+0300

politika

ali babacan

açıklama

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

recep tayyip erdoğan

seçim

seçmen

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında konuştu.Babacan 12 Şubat Cumartesi günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla yapılacak 6 liderin katılacağı yemekle ilgili, “Cumartesi günkü toplantı şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarımızın gelmiş olduğu noktanın bir teyidi ve bundan sonraki sürecin istişaresi ile ilgili bir toplantı olacak. Umarız ki verimli olur, ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurur” dedi.'Ülkemi̇zi̇n ara seçi̇me deği̇l, genel seçi̇me i̇hti̇yacı var'11 milletvekilinin istifa edip ara seçimin yolunun açılması yönündeki tartışmayı da değerlendiren Babacan, “Ülkemizin ara seçime değil, mümkün olan en kısa zamanda bir genel seçime ihtiyacı var. Çünkü şu anda ülkenin her alanda sorunları büyüyor. Ara seçimden ziyade bir genel seçimin bu ülkenin sorunlarına çözüm olabileceğine inanıyoruz. Erdoğan’ın bir kere daha cumhurbaşkanı olmasını seçmen engelleyecek” ifadelerini kullandı.'Ülke yönetiminin geldiği noktayı Isparta bize en açık şekilde gösterdi'Türkiye'nin çoklu enerji krizi içinde olduğunu belirten Babacan, "Her alanda kriz yaşıyoruz. Kışın ortasında ülkemiz derin bir enerji krizi yaşıyor. Elektrik ve doğal gaz kesintilerini görmemiştik daha önce. Bu ülke böyle bir şey yaşamamıştı" değerlendirmesinde bulundu.Isparta'da günlerce elektrik kesintisi yaşandığını ifade eden Babacan, "Ülke yönetiminin geldiği noktayı Isparta bize en açık şekilde gösterdi. Şu anda bu ülke yönetilmiyor, yönetilmiş gibi yapılıyor" diye konuştu.'Bakanlıklarda herhangi bir sorunun çözülmesi mümkün değil, bakanlarda yetki yok'Ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilmemesi gerektiğini dile getiren Babacan, "Yetkinin mutlaka devlet kademesinde yukarıdan aşağıya delege edilmesi gerekiyor. Bu ülkenin yerinden yönetilmesi gerekiyor. En ufak bir kriz Ankara'ya geldiğinde Ankara felç oluyor. Bakanlıklarda herhangi bir sorunun çözülmesi mümkün değil. Bakanlarda yetki yok. Bakanlar sorun çözecek yetkiyle donatılmış değil" görüşünü paylaştı.Elektrik, doğal gaz ve benzine yapılan zamların vatandaşları zor durumda bıraktığını aktaran Babacan, Türkiye'deki gerçek enflasyon rakamlarının gizlendiğini savundu.Yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının önemli ölçüde kalmadığını öne süren Babacan, "Kuvvetler ayrılığı yıpratılmış durumda. Kuvvetler ayrımı diye bir şey artık kalmadı. Cumhurbaşkanı ne talimat verirse Meclis de bunu yapıyor, yargı da bunu yapıyor. Yargı bütünüyle Sayın Erdoğan'ın ve çevresindekilerin kontrolü altında artık" sözlerini sarf etti.

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ali babacan, açıklama, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), recep tayyip erdoğan, seçim, seçmen