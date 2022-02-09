https://tr.sputniknews.com/20220209/bagcilarda-taksici-ile-2-kadin-yolcu-arasinda-kisa-mesafe-tartismasi-1053644178.html

Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması

Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması

Bağcılar'da taksiye binen 2 kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan indirirken... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T11:14+0300

2022-02-09T11:14+0300

2022-02-09T11:22+0300

türkiye

taksi

kadın

şoför

saldırı

kısa mesafe

tartışma

video

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Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, 2 kadın taksiye binip gitmek istedikleri yeri belirtti. İddiaya göre taksici adresin yakın olduğunu söyledi. Kadın müşteri bunun üzerine şoförden aracı sağa çekmesini isteyerek taksiden ineceğini ifade etti. Ancak taksiyi sağa çekmeyen sürücü, araçtan inmesi konusunda ısrar ettiği müşteri arasındaki tartışma alevlendi. Diğer kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici sürücüsü, aracın kapısını açarak müşterisini dışarı attı. Araçtan inen kadın şoföre tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.

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taksi, kadın, şoför, saldırı, kısa mesafe, tartışma, video