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Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması
Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması
Bağcılar'da taksiye binen 2 kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan indirirken... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T11:14+0300
2022-02-09T11:22+0300
türkiye
taksi
kadın
şoför
saldırı
kısa mesafe
tartışma
video
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Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, 2 kadın taksiye binip gitmek istedikleri yeri belirtti. İddiaya göre taksici adresin yakın olduğunu söyledi. Kadın müşteri bunun üzerine şoförden aracı sağa çekmesini isteyerek taksiden ineceğini ifade etti. Ancak taksiyi sağa çekmeyen sürücü, araçtan inmesi konusunda ısrar ettiği müşteri arasındaki tartışma alevlendi. Diğer kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici sürücüsü, aracın kapısını açarak müşterisini dışarı attı. Araçtan inen kadın şoföre tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/taksici-fransiz-kadini-kacirip-darp-etti-1052983520.html
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taksi, kadın, şoför, saldırı, kısa mesafe, tartışma, video

Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması

11:14 09.02.2022 (güncellendi: 11:22 09.02.2022)
© İHABağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması
Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA
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Bağcılar'da taksiye binen 2 kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan indirirken yolcuların taksi sürücüsüne tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, 2 kadın taksiye binip gitmek istedikleri yeri belirtti. İddiaya göre taksici adresin yakın olduğunu söyledi. Kadın müşteri bunun üzerine şoförden aracı sağa çekmesini isteyerek taksiden ineceğini ifade etti.
Ancak taksiyi sağa çekmeyen sürücü, araçtan inmesi konusunda ısrar ettiği müşteri arasındaki tartışma alevlendi. Diğer kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici sürücüsü, aracın kapısını açarak müşterisini dışarı attı.
Araçtan inen kadın şoföre tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.
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