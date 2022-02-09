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Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 19 yaş altı takımında forma giyen Türk kökenli futbolcusu Yusuf Kabadayı ile 30 Haziran... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T21:48+0300
2022-02-09T21:48+0300
spor
bundesliga
bayern münih
sözleşme
yusuf kabadayı
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Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, 10 yıldır altyapıda bulunan 18 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın gelecekte de Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.Genç futbolcu, 8 yaş altı takımından beri Bavyera kulübünde oynadığını belirterek, "Başka bir kulüpte oynamayı düşünemiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Kabadayı, Bayern Münih takımıyla Allianz Arena'da oynamayı hayal ettiğini dile getirdi.
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bundesliga, bayern münih, sözleşme, yusuf kabadayı

Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

21:48 09.02.2022
© AAFutbol, top, maç, saha
Futbol, top, maç, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 19 yaş altı takımında forma giyen Türk kökenli futbolcusu Yusuf Kabadayı ile 30 Haziran 2024'e profesyonel mukavele yaptı.
Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, 10 yıldır altyapıda bulunan 18 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın gelecekte de Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.
Genç futbolcu, 8 yaş altı takımından beri Bavyera kulübünde oynadığını belirterek, "Başka bir kulüpte oynamayı düşünemiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Kabadayı, Bayern Münih takımıyla Allianz Arena'da oynamayı hayal ettiğini dile getirdi.
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