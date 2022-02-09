https://tr.sputniknews.com/20220209/bayern-munih-yusuf-kabadayi-ile-2024e-kadar-sozlesme-imzaladi-1053676460.html

Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 19 yaş altı takımında forma giyen Türk kökenli futbolcusu Yusuf Kabadayı ile 30 Haziran... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T21:48+0300

2022-02-09T21:48+0300

2022-02-09T21:48+0300

spor

bundesliga

bayern münih

sözleşme

yusuf kabadayı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048731227_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_98b6ae6b862e09ef0a233d9da0eb703d.jpg

Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, 10 yıldır altyapıda bulunan 18 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın gelecekte de Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.Genç futbolcu, 8 yaş altı takımından beri Bavyera kulübünde oynadığını belirterek, "Başka bir kulüpte oynamayı düşünemiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Kabadayı, Bayern Münih takımıyla Allianz Arena'da oynamayı hayal ettiğini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220209/emre-belozoglundan-fenerbahce-taraftarina-tesekkur-1053669480.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bundesliga, bayern münih, sözleşme, yusuf kabadayı