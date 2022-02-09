https://tr.sputniknews.com/20220209/beyaz-saray-kuzey-akim-2ye-hemen-yaptirim-uygulamanin-etkili-olacagini-dusunmuyoruz-1053632631.html

Beyaz Saray: Kuzey Akım-2'ye hemen yaptırım uygulamanın etkili olacağını düşünmüyoruz

Beyaz Saray: Kuzey Akım-2'ye hemen yaptırım uygulamanın etkili olacağını düşünmüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yaptırımların aceleyle yürürlüğe konulmasına karşı olduklarını söyledi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T00:01+0300

2022-02-09T00:01+0300

2022-02-09T00:03+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

rusya

jen psaki

kuzey akım-2

yaptırım

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053632604_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_82a06a45aa2d14b1664482aa455f0ef1.jpg

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesine yönelik muhtemel yaptırımları değerlendirdi.Psaki, bugünkü basın toplantısında, "Kongre'de Kuzey Akım-2'ye derhal yaptırım uygulamanın etkili olacağını iddia eden bazı kişilerle aramızda anlaşmazlık olduğunu söyleyebilirim. Aynı fikirde değiliz" dedi.Bunun Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal etmesi' durumunda kullanılacak bir koz olduğunu düşündüklerini dile getiren Psaki, "Ve bu yüzden olduğumuz yolda ilerliyoruz. Bu yaklaşımın işe yarayacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.Halihazırda Kuzey Akım-2, Almanya’da onay sürecinden geçiyor. Boru hattının Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını defalarca dile getiren Rusya, Kuzey Akım-2’nin tamamen ticari proje olduğunu ve herhangi siyasallaşma bağlamında kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220203/alman-meclisi-savunma-komisyonu-baskani-kuzey-akim-2nin-akibeti-ukrayna-ihtilafina-bagli-1053409575.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beyaz saray, rusya, jen psaki, kuzey akım-2, yaptırım, doğalgaz