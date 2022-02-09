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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/beyaz-saray-kuzey-akim-2ye-hemen-yaptirim-uygulamanin-etkili-olacagini-dusunmuyoruz-1053632631.html
Beyaz Saray: Kuzey Akım-2'ye hemen yaptırım uygulamanın etkili olacağını düşünmüyoruz
Beyaz Saray: Kuzey Akım-2'ye hemen yaptırım uygulamanın etkili olacağını düşünmüyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yaptırımların aceleyle yürürlüğe konulmasına karşı olduklarını söyledi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T00:01+0300
2022-02-09T00:03+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
rusya
jen psaki
kuzey akım-2
yaptırım
doğalgaz
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesine yönelik muhtemel yaptırımları değerlendirdi.Psaki, bugünkü basın toplantısında, "Kongre'de Kuzey Akım-2'ye derhal yaptırım uygulamanın etkili olacağını iddia eden bazı kişilerle aramızda anlaşmazlık olduğunu söyleyebilirim. Aynı fikirde değiliz" dedi.Bunun Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal etmesi' durumunda kullanılacak bir koz olduğunu düşündüklerini dile getiren Psaki, "Ve bu yüzden olduğumuz yolda ilerliyoruz. Bu yaklaşımın işe yarayacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.Halihazırda Kuzey Akım-2, Almanya’da onay sürecinden geçiyor. Boru hattının Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını defalarca dile getiren Rusya, Kuzey Akım-2’nin tamamen ticari proje olduğunu ve herhangi siyasallaşma bağlamında kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/alman-meclisi-savunma-komisyonu-baskani-kuzey-akim-2nin-akibeti-ukrayna-ihtilafina-bagli-1053409575.html
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beyaz saray, rusya, jen psaki, kuzey akım-2, yaptırım, doğalgaz

Beyaz Saray: Kuzey Akım-2'ye hemen yaptırım uygulamanın etkili olacağını düşünmüyoruz

00:01 09.02.2022 (güncellendi: 00:03 09.02.2022)
© REUTERS / Leah MillisBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yaptırımların aceleyle yürürlüğe konulmasına karşı olduklarını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesine yönelik muhtemel yaptırımları değerlendirdi.
Psaki, bugünkü basın toplantısında, "Kongre'de Kuzey Akım-2'ye derhal yaptırım uygulamanın etkili olacağını iddia eden bazı kişilerle aramızda anlaşmazlık olduğunu söyleyebilirim. Aynı fikirde değiliz" dedi.
Bunun Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal etmesi' durumunda kullanılacak bir koz olduğunu düşündüklerini dile getiren Psaki, "Ve bu yüzden olduğumuz yolda ilerliyoruz. Bu yaklaşımın işe yarayacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
Halihazırda Kuzey Akım-2, Almanya’da onay sürecinden geçiyor. Boru hattının Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını defalarca dile getiren Rusya, Kuzey Akım-2’nin tamamen ticari proje olduğunu ve herhangi siyasallaşma bağlamında kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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