https://tr.sputniknews.com/20220209/beykozda-dere-tasti-mahalle-su-altinda-kaldi-1053649019.html
Beykoz'da dere taştı, mahalle su altında kaldı
Beykoz'da dere taştı, mahalle su altında kaldı
Beykoz'da yağan sağanak yağmur sonrası Riva Deresi taştı, Göllü Mahallesi'nde yollar su altında kaldı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:43+0300
2022-02-09T12:43+0300
2022-02-09T12:43+0300
türkiye
dere
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mahalle
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İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmurla Beykoz'da Göllü Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerindeki yer alan Riva Deresi taştı. Sel, su baskınlarına sebep oldu. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkı su altında kaldı. Sürücüler ise mahalleye ulaşmak için farklı yollar kullanmak zorunda kaldı.'Evlerine ulaşamayanlar geceyi kahvehanede geçirdi'Göllü Köyü Muhtarı Celalettin Aybaz, "Çok yağmur yağdı. Yağmur çok yağınca burayı su bastı. Evlerine ulaşamayanlar geceyi kahvehanede geçirdi. Burayı devamlı su basıyor. Dere uzun ve büyük olduğu için suyu almayınca suyu araziye taşıyor. Araçlar gece geçemediler şimdi geçebiliyorlar. 35 metre su caddeye taştı. Dere ıslah edilebilir ama etmiyorlar. Bu Allah'tan gelen bir şey hiçbir şey yapamayız" diye konuştu.Gece su baskınıyla karşılaştıklarını belirten Hamit Karabakan ise "24 saattir yağmur yağıyordu, rüzgarla beraber bu göl oluştu. Gece yarısı kalktığımızda buraların su bastığını gördük. Buraya gelenler tekrar geri döndüler ve evlerine ulaşamadılar. Vatandaşlar, arabalarını ileriye bırakıp yaya olarak evlerine gittiler. 2017'de de böyle olmuştu ancak bundan daha fazlaydı. Dereden kaynaklı bir durum, bu her zaman oluşan ve Allah'tan gelen bir felaket. Bir kamyonet gece yanlışlıkla gelirken oranın çukur olduğunun farkına varmamış, birden çukura düşmüş" dedi.'Derenin ıslah edilmesi lazım'Murat Gökten ise yetkililere seslenerek, "Bu zamanda derenin ıslah edilmesi lazım. Vatandaşlar için normal bir durum değil. Araç bile geçemiyor. Köylünün hayvanları da geçemiyor, mandalarını yukarıdan götürdüler. Bunun bir şekilde önleminin alınması gerekiyor. Bu olduğuna göre sürekliliği söz konusu önlem alınması iyi olur. Biraz daha yağsa evlere de girerdi" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220112/antalyayi-sel-vurdu-dere-tasti-mahsur-kalanlar-kurtarildi--1052667123.html
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dere, beykoz, taşkın, mahalle, su, yağmur, yağmur suyu
Beykoz'da dere taştı, mahalle su altında kaldı
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Beykoz'da yağan sağanak yağmur sonrası Riva Deresi taştı, Göllü Mahallesi'nde yollar su altında kaldı.
İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmurla Beykoz'da Göllü Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerindeki yer alan Riva Deresi taştı. Sel, su baskınlarına sebep oldu. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkı su altında kaldı. Sürücüler ise mahalleye ulaşmak için farklı yollar kullanmak zorunda kaldı.
'Evlerine ulaşamayanlar geceyi kahvehanede geçirdi'
Göllü Köyü Muhtarı Celalettin Aybaz, "Çok yağmur yağdı. Yağmur çok yağınca burayı su bastı. Evlerine ulaşamayanlar geceyi kahvehanede geçirdi. Burayı devamlı su basıyor. Dere uzun ve büyük olduğu için suyu almayınca suyu araziye taşıyor. Araçlar gece geçemediler şimdi geçebiliyorlar. 35 metre su caddeye taştı. Dere ıslah edilebilir ama etmiyorlar. Bu Allah'tan gelen bir şey hiçbir şey yapamayız" diye konuştu.
Gece su baskınıyla karşılaştıklarını belirten Hamit Karabakan ise "24 saattir yağmur yağıyordu, rüzgarla beraber bu göl oluştu. Gece yarısı kalktığımızda buraların su bastığını gördük. Buraya gelenler tekrar geri döndüler ve evlerine ulaşamadılar. Vatandaşlar, arabalarını ileriye bırakıp yaya olarak evlerine gittiler. 2017'de de böyle olmuştu ancak bundan daha fazlaydı. Dereden kaynaklı bir durum, bu her zaman oluşan ve Allah'tan gelen bir felaket. Bir kamyonet gece yanlışlıkla gelirken oranın çukur olduğunun farkına varmamış, birden çukura düşmüş" dedi.
'Derenin ıslah edilmesi lazım'
Murat Gökten ise yetkililere seslenerek, "Bu zamanda derenin ıslah edilmesi lazım. Vatandaşlar için normal bir durum değil. Araç bile geçemiyor. Köylünün hayvanları da geçemiyor, mandalarını yukarıdan götürdüler. Bunun bir şekilde önleminin alınması gerekiyor. Bu olduğuna göre sürekliliği söz konusu önlem alınması iyi olur. Biraz daha yağsa evlere de girerdi" şeklinde konuştu.